COMUNICADO: La expansión de Archipelago International continúa con la firma de un acuerdo en Dubai

Publicado 14/02/2020 7:05:20 CET

YAKARTA, Indonesia, 14 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- A [http://archipelagointernational.com/]rchipelago International [http://archipelagointernational.com/], el mayor grupo hotelero independiente del sudeste de Asia, anunció un nuevo acuerdo de asociación estratégica a largo plazo con Maison Privee, una de las empresas de gestión de alquileres corporativos y casas vacacionales de más rápido crecimiento de Dubai.

El acuerdo de licencia hará que Archipelago ingrese al mercado de los EAU con la exclusiva marca 'Maison Privee con tecnología de Aston'. El acuerdo, que implica la incorporación de Maison Privee a la plataforma hotelera de Archipelago, también le dará acceso a Maison Privee a la experiencia en escalamiento, distribución, comercialización e infraestructura corporativa de Archipelago en el sudeste asiático.

En 2018, Maison Privee anunció la obtención de una inversión de capital Serie A de 4 millones de dólares estadounidenses de la mano de un inversor privado. Tanto la inversión de la Serie A como el acuerdo de licencia con Archipelago aseguran una plataforma adecuada para que Maison Privee aumente rápidamente su inventario en el futuro.

Gerard Byrne, director gerente de Archipelago Overseas, dijo acerca del acuerdo: "Aunque no es único a nivel internacional, éste es el primer acuerdo de este tipo en los EAU, y no solo sirve para complementar los objetivos de alojamiento estratégico del gobierno para la Expo 2020, pero también ofrece a nuestros clientes del sudeste asiático una opción más amplia cuando visitan Dubai directamente o a través de las ciudades sagradas del Reino de Arabia Saudita, como parte de un paquete de peregrinos Umrah o Hajj plus".

En una declaración conjunta sobre la transacción, Paul Mallee y Rami Shamaa, cofundadores y directores generales conjuntos de Maison Privee, dijeron: "Habiendo asegurado con éxito una importante inversión privada de la Serie A en 2018, fue vital que creáramos el entorno adecuado para que esa inversión funcionara y para ayudarnos a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos de crecimiento durante los próximos tres años. Archipelago nos proporciona esta plataforma y, junto con el valor de marca de la reputación de Aston y Archipelago en general, tanto en esta región como en el sudeste asiático, nos sentimos muy seguros durante esta etapa de nuestro desarrollo".

Acerca de Archipelago International

Archipelago International opera la mayor cartera de hoteles de Indonesia con más de 150 hoteles y más de 100 propiedades en desarrollo por el sudeste de Asia, el Caribe y Oriente Medio. Con sus 20 000 habitaciones en más de 60 ciudades, entre las marcas exclusivas y las económicas están incluidas Aston, Alana, Collection by Aston, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, Neo, favehotels y Nomad.

Acerca de Maison Privee

Maison Privee fue fundada en marzo de 2017 por Paul Mallee y Rami Shamaa. Es una de las empresas de gestión de alquileres corporativos y casas vacacionales de más rápido crecimiento de Dubai, con una cartera de más de 200 apartamentos, áticos y villas de calidad en las mejores ubicaciones de Dubai. Maison Privee ofrece a los huéspedes un verdadero sabor de Dubai al ofrecer experiencias de 'hogar lejos del hogar' que brindan a los huéspedes más espacio y comodidad que un hotel, a la vez que brindan una experiencia de reserva perfecta y el alto nivel de hospitalidad por el que Oriente Medio es conocido. Maison Privee impulsa un mayor retorno de la inversión para los propietarios al capitalizar la fuerte demanda de alojamiento de alquiler a corto plazo de los sectores corporativo y turístico. También ofrece a los propietarios soluciones flexibles para administrar y optimizar activos inmobiliarios residenciales y hoteleros.

