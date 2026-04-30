La expansión de ESTEVE en EU y EEUU impulsa crecimiento y consolidación como farmacéutica global

Los nuevos activos adquiridos en sus actividades —Farma y CDMO— impulsan un crecimiento de doble dígito en ingresos netos y EBITDA y muestran la sólida ejecución de su estrategia

En la actividad farmacéutica, la rápida integración de los productos adquiridos amplía su portafolio con ocho nuevos productos en los últimos 18 meses

La actividad CDMO crece con la compra en EE. UU. de una empresa con capacidad de desarrollo y fabricación de principios activos

La compañía ha obtenido la certificación B Corp, lo que refleja su firme compromiso con altos estándares sociales y medioambientales

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE ha presentado hoy sus resultados de 2025, destacando un año de sólida ejecución estratégica, crecimiento de doble dígito tanto en los ingresos netos (+14%[1] vs. 2024) como en el EBITDA (+19% vs. 2024), y un mayor compromiso con la responsabilidad social y medioambiental en materia de ESG.

A lo largo de 2025, ESTEVE continuó avanzando en su hoja de ruta a largo plazo como compañía farmacéutica internacional, combinando el crecimiento inorgánico en su negocio Pharma con la incorporación de medicamentos altamente especializados. La compañía también reforzó su negocio CDMO, ampliando sus capacidades de desarrollo temprano con la adquisición de una empresa en EE. UU.

En línea con su estrategia, la demostrada capacidad de ESTEVE para ejecutar operaciones y acelerar la integración ha reforzado aún más su portafolio farmacéutico, incorporando en 2025 tres medicamentos altamente especializados que consolidan su enfoque en poblaciones de pacientes con necesidades no cubiertas principalmente en oncología y endocrinología.

En marzo 2026, la compañía cerró la adquisición de la unidad de negocio de terapias de infusión de TerSera, una compañía farmacéutica estadounidense, compuesta por dos productos farmacéuticos altamente especializados. Con estos dos activos, ESTEVE ha integrado con éxito en sus operaciones 8 nuevos productos en los últimos 18 meses.

Al mismo tiempo, ESTEVE también continuó ejecutando su estrategia de crecimiento en CDMO. La adquisición de Regis Technologies en Estados Unidos marcó un hito clave, al incorporar capacidades de desarrollo en fases tempranas y ampliar la presencia de la compañía en el mayor mercado farmacéutico del mundo. Este movimiento refuerza la capacidad de ESTEVE CDMO para ofrecer apoyo a sus clientes a lo largo de toda la cadena de valor, desde el desarrollo inicial hasta la fabricación comercial de principios activos.

Estos avances estratégicos consolidan aún más el modelo dual de ESTEVE, con las actividades Pharma y CDMO progresando en línea con sus hojas de ruta claramente definidas.

La ejecución de la estrategia de crecimiento genera sólidos resultados

"El crecimiento sostenido de doble dígito y los resultados de ESTEVE en 2025 reflejan la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la capacidad de ejecución de nuestra estrategia. Al ampliar nuestra plataforma global e integrar ESG en el núcleo de nuestra actividad, estamos generando valor para los pacientes y los partners, al tiempo que aseguramos un crecimiento sostenible de cara al futuro."Staffan Schüberg, CEO de ESTEVE afirmó.

ESTEVE logró un destacado crecimiento de ingresos de doble dígito en 2025, alcanzando los 828 millones de euros, lo que representa un incremento del 14% CER respecto al año anterior. Tanto el negocio Pharma como el CDMO registraron crecimientos similares, cumpliendo con las expectativas de sus respectivas hojas de ruta. La compañía reportó un EBITDA de 151 millones de euros, un 19% CER, más que en 2024, y mantuvo un sólido margen EBITDA del 18% sobre los ingresos netos, reflejando la robustez de su modelo de crecimiento.

Para respaldar el crecimiento a largo plazo, ESTEVE continuó con un alto compromiso de inversión. En 2025, la compañía destinó €49 millones en actividades de desarrollo de productos y tecnología, un 7% más que el año anterior.

La inversión de capital (CAPEX) alcanzó €104 millones, impulsada principalmente por la construcción de las dos nuevas plantas de CDMO en España y China.

El crecimiento inorgánico ha representado una inversión acumulada superior a los €500 millones en los últimos dos años para incorporar nuevos medicamentos para pacientes con necesidades altamente especializadas y a ampliar las capacidades de CDMO.

La compañía reafirmó su compromiso de seguir desarrollando su portafolio farmacéutico altamente especializado y de fortalecer su expansión internacional, con especial foco en la Unión Europea y Estados Unidos.

ESTEVE prevé alcanzar los 1.000 millones de euros en ingresos en 2027, impulsada tanto por el crecimiento orgánico como inorgánico de sus dos actividades Pharma y CDMO.

Propósito y responsabilidad en el centro

Los resultados de la compañía se apoyaron en el compromiso de sus equipos. ESTEVE cerró 2025 con más de 2.200 empleados de 35 nacionalidades y alcanzó niveles récord de compromiso (87%) en su encuesta global a empleados, reflejo de una cultura sólida basada en los valores People Matter, Transparencia y Responsabilidad.

En 2025, ESTEVE alcanzó también un hito importante al obtener la certificación B Corp, que reconoce formalmente que su modelo de negocio, gobernanza y operaciones cumplen altos estándares internacionales de desempeño social, medioambiental, transparencia y rendición de cuentas.

La sostenibilidad está integrada en toda la estrategia y la gobernanza de ESTEVE, con criterios ESG incorporados a la toma de decisiones en todos los niveles. Durante el año, la compañía lanzó una nueva política ESG, avanzó en su hoja de ruta hacia el Net Zero y continuó reduciendo su huella ambiental mediante el abastecimiento de electricidad renovable, un menor consumo de agua y una mejor gestión de residuos.

ESTEVE también reforzó su compromiso social, apoyando a organizaciones de pacientes, instituciones sanitarias y proyectos comunitarios que generaron un impacto positivo en cientos de miles de personas en todo el mundo.

Sobre ESTEVE

1. Las cifras de crecimiento están expresadas como % y a tipo de cambio constante (por sus siglas en inglés CER).

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Contacto de prensaGemma Mestre, Global External Communications Manager, +34 934 466 000, gmestre@esteve.com

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