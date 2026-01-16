La expansión de Factoryoficina suma ordenadores reacondicionados sin perder foco en el mobiliario

Entrevista a Isabel Ruiz e Isabel Duro; Factoryoficina refuerza su liderazgo en mobiliario reacondicionad - Factoryoficina
Madrid, 16 de enero de 2026.-
En un contexto donde la optimización de recursos, la sostenibilidad y la eficiencia operativa son prioridades para las empresas, Factoryoficina, firma líder en mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado, anuncia la ampliación de su catálogo con material informático nuevo y reacondicionado, incorporando ordenadores reacondicionados. Esta nueva línea incluye ordenadores, componentes y periféricos, y refuerza su propuesta como proveedor integral de equipamiento profesional.
La decisión responde a una demanda creciente del cliente empresarial, que busca simplificar procesos de compra y logística, agilizar la puesta en marcha de nuevos espacios y trabajar con un único proveedor que garantice coherencia, calidad y eficiencia. Esta evolución estratégica permite a Factoryoficina integrar en un solo servicio tanto el mobiliario como la tecnología necesaria para la operativa diaria.
Desde su experiencia consolidada en grandes proyectos de mobiliario para empresas, Factoryoficina incorpora esta nueva línea tecnológica manteniendo los mismos estándares de calidad y control que aplica en su actividad principal. El proceso de reacondicionamiento informático incluye selección del producto, revisión técnica, verificación profesional y preparación específica para entornos empresariales, asegurando así la fiabilidad del equipamiento.
La informática no sustituye al mobiliario, lo complementa. Esta ampliación refuerza el enfoque de proyectos integrales, ofreciendo puestos de trabajo completos adaptados a todo tipo de organizaciones: desde pymes en expansión hasta compañías que renuevan sedes o desarrollan nuevos espacios tras una reestructuración.
Los componentes y periféricos también tienen un papel clave en esta nueva etapa, permitiendo a Factoryoficina ajustar las soluciones a las necesidades de cada cliente y garantizar la continuidad operativa de los equipos.
Con esta integración, Factoryoficina consolida su posicionamiento como proveedor global de equipamiento corporativo, sumando a su liderazgo en mobiliario una propuesta tecnológica centrada en eficiencia, sostenibilidad y rapidez de implantación. Una solución pensada para empresas que valoran la agilidad, el control de costes y una gestión responsable de los recursos sin renunciar a la calidad.
