La expansión global de Hong Kong y China continental depara enormes oportunidades al talento en Reino Unido

Feria "Hong Kong · Global Talent & Career Showcase" - Hong Kong Talent Engage

(Información remitida por la empresa firmante)

Hong Kong Talent Engage (HKTE) reúne a más de 50 empresas líderes de Hong Kong y China continental, que hacen llegar al Reino Unido más de 200 ofertas de empleo dirigidas a profesionales de todo el mundo

Hong Kong, 21 de octubre de 2026.- La feria "Hong Kong · Global Talent & Career Showcase", organizada por Hong Kong Talent Engage (HKTE), ha tenido lugar el 17 y 18 de octubre de 2026 en el Queen Elizabeth II Centre de Londres. La feria ha contado con el apoyo tanto de la Oficina de Desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong–Hong Kong–Macao como de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Londres. Más de 50 empresas líderes de Hong Kong y China continental han hecho llegar más de 200 ofertas de empleo de calidad, habiéndose registrado más de 4.500 visitas.



Compromiso multisectorial

La feria presentó ofertas de trabajo en los sectores de banca y finanzas, innovación y tecnología (I&T), ingeniería y construcción, así como servicios profesionales. Los asistentes entablaron contacto directo con representantes de RR. HH. de renombradas empresas de Hong Kong y China continental. El evento contó además con foros y talleres, donde representantes gubernamentales y líderes empresariales compartieron sus perspectivas sobre el panorama de talento, tendencias del mercado y ventajas de desarrollo de Hong Kong, al tiempo que experimentados representantes de RR. HH. ofrecieron orientación profesional y consejos prácticos para la búsqueda de empleo.



En sus palabras de apertura, el director de HKTE, D. Felix Chan, señaló que la feria permitía al talento internacional informarse sobre el desarrollo profesional en Hong Kong y en la China continental, así como intercambiar información y emparejar vacantes directamente con las empresas. HKTE seguirá promocionando Hong Kong en todo el mundo y atrayendo de manera selectiva al talento dotado de las competencias necesarias para el desarrollo del país y de Hong Kong.



Un representante de una de las empresas participantes señaló que la feria les había facilitado establecer contacto directo con talento internacional, así como identificar a adecuados candidatos con una mentalidad global y con experiencia en colaboración intercultural, favoreciendo así la expansión del negocio.



Por qué Hong Kong

Hong Kong está consolidando su posición como centro de I&T y centro internacional para el talento de alto nivel. Actuando de "superconector", Hong Kong se halla profundamente integrada en la Gran Área de la Bahía de Guangdong–Hong Kong–Macao (GBA) y conectada a una amplia red internacional, generando inmensas oportunidades para el talento global.



Con las miras puestas en el futuro

La reciente feria de empleo celebrada en Londres es una de las más de 100 visitas promocionales llevadas a cabo por HKTE. En el año próximo, HKTE continuará con sus actividades de promoción en la China continental, Asia-Pacífico, Europa y América del Norte, colaborando con empresas de Hong Kong y China continental para expandirse juntas globalmente y facilitar el emparejamiento por compatibilidad específica entre las empresas y el talento internacional.



Hong Kong da la bienvenida al talento global. Los profesionales interesados pueden obtener más información sobre los programas de incorporación del talento en Hong Kong, así como sobre los próximos eventos de la HKTE en www.hkengage.gov.hk.



Acerca de Hong Kong Talent Engage

HKTE, oficina adscrita al Ministerio de Trabajo y Bienestar del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, promueve a escala mundial las iniciativas de atracción de talento y las oportunidades de Hong Kong, proporcionando además amplio apoyo para ayudar al talento de nueva incorporación y a sus familias a establecerse en Hong Kong para un desarrollo a largo plazo.





Contacto

Nombre contacto: Haze Lam

Descripción contacto: Golin Ketchum, en nombre de Hong Kong Talent Engage

Teléfono de contacto: +852 2501 7914