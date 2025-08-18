La Expedición Bitácora desembarca en Vallsur con una gran yincana de juegos de ingenio e innovación

El sábado 23 de agosto Vallsur pondrá a prueba los conocimientos y habilidades de los visitantes a través de más de 100 juegos de mesa

Valladolid, 18 de agosto de 2025.- El próximo sábado 23 de agosto, Vallsur acogerá la Expedición Bitácora, una original yincana de juegos de innovación y estrategia diseñada para poner a prueba los conocimientos, el ingenio y las habilidades de los participantes a través de cuatro grandes desafíos.

A partir de las 17:00 h, y con un segundo turno a las 19:00 h, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única con más de 100 juegos de mesa, creados con materiales reciclados, que combinan dinámicas de grupo, estrategias, enigmas y retos culturales. El objetivo será conseguir la patente de corso, un documento simbólico que dará acceso a importantes premios y sorteos.

Esta iniciativa está dirigida para niños y jóvenes a partir de 12 años y puede disfrutarse en equipo o de forma individual, integrándose en un grupo con otros participantes. Los juegos están diseñados para fomentar el aprendizaje, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el desarrollo de valores sociales.

Además, todos los juegos tienen un marcado carácter educativo y cultural, abordando temáticas relacionadas con la historia, la geografía y el patrimonio, todo en un formato innovador, divertido y adaptado a las inquietudes del público joven.

Para poder participar en esta actividad, se podrá hacer la inscripción previamente a través de la APP de Vallsur ya que las plazas son limitadas.

• Fecha: Sábado, 23 de agosto.

• Horario: Dos turnos. A las 17:00 y a las 19:00 horas.

• Lugar: Centro Comercial Vallsur. Planta Primera – La Chismería

GRATUITO.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

