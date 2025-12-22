Expedición Canarias Dakar presenta su proyecto 2026 sembrando futuro desde Canarias - Fran Beltrán - Responsable de Marketing y Comunica

Madrid, 22 de diciembre de 2025.-

El Gran Canaria Arena fue el escenario elegido para la presentación oficial del proyecto Expedición Canarias Dakar 2026, una jornada que reunió a instituciones, patrocinadores, medios de comunicación y colaboradores para dar a conocer un nuevo capítulo del proyecto deportivo canario, marcado por un propósito claro: unir élite deportiva, sostenibilidad y educación en un mismo camino.

Durante el acto se desvelaron las líneas maestras del proyecto que competirá en el Rally Dakar 2026, en la máxima categoría de la prueba, con Pedro Peñate afrontando su duodécimo Dakar y Dani Mesa, uno de los copilotos nacionales más laureados del off-road, debutando en la prueba más dura del mundo tras una destacada trayectoria a nivel nacional.

La presentación contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes institucionales, entre ellos Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias; Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Juan Carlos Atta, alcalde de Valsequillo; y representantes de la Universidad Nebrija, socio estratégico del proyecto en el ámbito educativo.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la plantación simbólica de almendreros, realizada con el apoyo y la colaboración de instituciones y patrocinadores, como gesto inaugural del llamado Bosque del Dakar, una acción que representa el primer kilómetro de un proyecto que quiere dejar huella positiva más allá de la competición. Un acto cargado de simbolismo que refuerza la sostenibilidad como piedra angular de esta nueva etapa.

“Este año afrontamos el mayor reto deportivo de nuestra historia, compitiendo en la máxima categoría del Dakar, y lo hacemos con más ilusión y responsabilidad que nunca. Pero además, es un orgullo poder contribuir al desarrollo profesional de los alumnos de la Universidad Nebrija y demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de formación y futuro”, señaló Pedro Peñate, que encara el Dakar 2026 con la ambición intacta tras más de una década de experiencia en el rally más duro del mundo.

Por su parte, Dani Mesa, que vivirá su primer Dakar en esta edición, destacó que “llegar al Dakar después de tantos años de trabajo y hacerlo dentro de un proyecto con valores tan claros es un sueño cumplido. Afronto este reto con muchísima motivación y con la responsabilidad de estar a la altura de un equipo como Expedición Canarias Dakar”.

Expedición Canarias Dakar afronta así una temporada clave, con un proyecto único en el mundo que combina máxima exigencia deportiva, compromiso con la sostenibilidad y una firme apuesta por la educación y el talento joven, de la mano de la Universidad Nebrija y su programa Nebrija to Dakar.

Este proyecto es posible gracias al apoyo y la confianza de Universidad Nebrija, Cabildo de Gran Canaria, Club Deportivo Valsebike, Gobierno de Canarias, TH-TRUCKS, Würth, Ayuntamiento de Valsequillo, Cabildo de Lanzarote, Escudería Lanzarote, KTM, STAR GARAGE, FB Marketing Motorsport, Federación Canaria de Automovilismo y Federación de Automovilismo de Las Palmas.

Con esta presentación, Expedición Canarias Dakar inicia oficialmente el camino hacia el Dakar 2026, un recorrido que, desde Canarias al desierto, quiere demostrar que competir al más alto nivel también puede ser una forma de construir futuro.

