La experiencia del cliente en Cargacar: del asesoramiento a la instalación final

La experiencia del cliente en Cargacar - Cargacar

(Información remitida por la empresa firmante)

Instalar un punto de recarga no empieza con un cable ni con un cargador, sino con una serie de decisiones que conviene resolver bien desde el principio. CARGACAR ha hecho de ese acompañamiento uno de sus principales valores, con un proceso que combina asesoramiento técnico, estudio personalizado, instalación llave en mano y cobertura para distintos tipos de proyectos, especialmente en garajes comunitarios

Madrid, 11 de marzo de 2026.- Cuando alguien decide instalar un punto de recarga, suele llegar con una mezcla de ilusión y dudas muy concretas: qué potencia necesita, si su plaza permite canalizar el cable, si hace falta pedir permisos en la comunidad, cuánto tardará la instalación y qué ocurre si más adelante cambia de coche o de contrato eléctrico. Por eso, antes incluso de hablar de marcas o potencia, la pregunta suele ser otra: ¿quién acompaña para que esto salga bien, sin sorpresas?



En CARGACAR tienen muy interiorizado ese punto de partida: "Lo primero es resolver dudas y situar el caso; si el cliente entiende los factores que influyen, la decisión se toma con mucha más seguridad", explican de inicio. A partir de ahí, la experiencia se construye con método: un proceso de principio a fin —contacto, estudio, instalación y garantía— y una red de instaladores que permite atender proyectos en distintas zonas sin que el cliente tenga que coordinar piezas por su cuenta.



Asesoramiento inicial: ordenar el caso antes de hablar de cables y obras

El primer contacto no es un trámite: es el momento en el que se decide qué información hace falta para no equivocarse con la solución. CARGACAR plantea esta fase como una conversación guiada por un técnico, que resuelve preguntas y aterriza variables que realmente cambian el resultado: distancia desde contador, tipo de garaje (unifamiliar o comunitario), ubicación del punto de carga, necesidades de potencia y escenarios futuros (por ejemplo, si el hogar ya está cerca de su potencia contratada). "Nuestro técnico resuelve todas las dudas del cliente y le informará de los diferentes factores que influyen en el punto de recarga", explican.



En la práctica, este paso ayuda a evitar uno de los errores más comunes: elegir el cargador o la potencia "por intuición" y descubrir después que la instalación requiere más metros de cable, una canalización distinta o una solución de gestión de carga.



Estudio y presupuesto: una propuesta a medida, con visión de conjunto

Tras el primer diagnóstico, llega el momento de convertir las dudas en una propuesta clara. No se trata solo de elegir un cargador, sino de definir cómo quedará la instalación, qué recorrido seguirá la línea, qué protecciones se necesitan y qué condicionantes influyen en el precio final (distancia, tipo de garaje, acceso al cuadro, etc.). En CARGACAR lo enfocan como un estudio previo que desemboca en una oferta detallada: "Nuestro equipo de expertos analiza y estudia la mejor solución en cada caso. Presentamos una oferta detallada, a medida y al mejor precio", explican.



En esta fase también se toman decisiones que afectan al uso diario. Por ejemplo, cuando la vivienda va justa de potencia o se quiere optimizar el consumo, puede tener sentido valorar soluciones de gestión de carga para aprovechar mejor la energía disponible sin comprometer el resto de la instalación eléctrica. Es el tipo de detalle que, bien planteado desde el principio, evita correcciones posteriores.



Si estás comparando opciones y quieres avanzar con una propuesta aterrizada (no solo con un "precio orientativo"), lo más práctico es acudir directamente a CARGACAR: su planteamiento combina asesoramiento técnico inicial y una propuesta de instalación pensada para llegar a la ejecución con el camino claro, sin improvisaciones.



Instalación "llave en mano": ejecución, puesta en marcha y respaldo técnico

Cuando el presupuesto está aprobado, el foco pasa de "elegir" a "ejecutar bien". En CARGACAR esta fase se plantea como un servicio integral: "Concretamos el diseño de la instalación y nos encargamos tanto de su realización como de su puesta en marcha", explican.



La instalación se realiza con profesionales con experiencia y se enmarca en el cumplimiento técnico que la propia marca indica en su proceso: "La instalación estará realizada por profesionales con experiencia que garantizarán el correcto funcionamiento de la misma cumpliendo siempre, con todos los requerimientos de la normativa ITC-BT52", aseguran.



Garaje comunitario: cuando la "experiencia del cliente" depende de coordinación y método

Hablar de experiencia del cliente en puntos de recarga implica mirar el escenario más habitual en ciudades: el garaje comunitario. Aquí no basta con que el cargador sea el adecuado; lo que marca la diferencia es que el proceso avance sin bloqueos, porque entran en juego factores organizativos (comunidad, administración de fincas, tiempos y permisos) además de lo puramente técnico.



CARGACAR aborda el garaje comunitario como un servicio específico, con un planteamiento pensado para reducir fricción desde el inicio. Para que el usuario se sitúe rápido, distingue tres vías habituales: instalación completa individual, preinstalación comunitaria o instalación completa en el garaje comunitario. Esto ayuda a entender que "instalar" no siempre significa lo mismo: a veces la comunidad prepara una infraestructura común para facilitar futuras altas, y otras veces se ejecuta directamente la línea hasta la plaza del propietario.



Otro punto que suele atascar operaciones es no tener claro "quién hace qué". En el enfoque de CARGACAR, el proceso se entiende mejor cuando se identifican los agentes que suelen intervenir: instalador autorizado de baja tensión, comercializadora, administrador de fincas, proveedor de la estación de recarga y, si aplica, gestor de carga. Tener este mapa desde el principio evita pérdidas de tiempo por pasos desordenados o responsabilidades difusas.



Y para clientes con segundas residencias o necesidades en distintas ubicaciones, la cobertura también forma parte de la experiencia: CARGACAR comunica una red de instaladores con alcance nacional (incluyendo Canarias y Baleares) y la posibilidad de operar en España y Portugal, lo que facilita mantener el mismo estándar de servicio sin "empezar de cero" cada vez.



Ayudas al coche eléctrico: cómo afectan al momento de instalar tu punto de recarga

En el proceso real de un usuario, la instalación muchas veces va unida a la compra del vehículo y a la duda de si conviene esperar a nuevas ayudas. En ese contexto, el Plan España Auto 2030 incorpora el Programa Auto+ como línea de apoyo a la compra en 2026, con un enfoque de gestión central que busca agilizar y homogeneizar la tramitación.



En términos prácticos, Auto+ contempla ayudas de hasta 4.500 € para turismos y, además, la información publicada indica un descuento adicional mínimo de 1.000 € en el punto de venta para determinadas categorías. El programa tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, de modo que la planificación (cuándo comprar y cuándo instalar) se convierte en una decisión conjunta: vehículo e infraestructura para empezar a cargar desde el primer día sin improvisar después.



En paralelo, el Plan España Auto 2030 incluye medidas para reforzar la recarga pública en "zonas sombra" a través de un nuevo Moves Corredores, lo que completa el mapa mental del usuario: cómo cargará en casa o en su plaza y qué respaldo tendrá también fuera.

Contacto

Emisor: Cargacar

Nombre contacto: Elena Tamariz

Descripción contacto: Comunicación Cargacar

Teléfono de contacto: 654879412