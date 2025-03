La experiencia de un colegio que propugna contextos de aprendizaje reales frente a los virtuales

Indagamos en el proyecto educativo de uno de esos centros pioneros en innovación educativa que va a contracorriente del tsunami de digitalización escolar.

Para el Colegio Virgen de Europa la primera infancia es una etapa clave en el desarrollo cognitivo y social del alumno en la que hay que favorecer un aprendizaje manipulativo, el juego y la exploración en entornos naturales y con sus semejantes. De este modo, evita cualquier interacción con pantallas o dispositivos tecnológicos hasta segundo ciclo de Primaria, siempre con mesura y control.

En 2025 puede ser lo más vanguardista algo tan pedagógicamente sólido como la importancia de que los más pequeños aprendan haciendo, crezcan jugando; y evitar que la tecnología cope su atención, los aísle socialmente o les produzca un estrés sensorial innecesario.

Madrid, 18 de marzo de 2025.- UNICEF advierte de los riesgos del uso de las pantallas en los bebés y niños pequeños, concluyendo que puede afectar a las capacidades de concentración, aprendizaje, empatía, manejo de la frustración y control de los impulsos que resultan habilidades vitales para la interacción social. La OMS también alertaba recientemente de que, para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más.

El tiempo de uso de las pantallas de los menores y cómo mitigar la adicción tecnológica de nuestro siglo es un tema de calado y que está en el debate social y político actual, pero ¿qué ocurre con los más pequeños?, ¿estamos controlando la interacción digital desde la primera infancia?

La realidad es que se ha normalizado el uso o el contacto con las pantallas desde bebés, bien por el entorno familiar o bien como medida recreativa y de entretenimiento inmediato. Para los expertos esto es un flaco favor al proceso cognitivo y madurativo del niño y no basta con limitar un tiempo de uso, sino que debería evitarse por completo.

¿Cómo se está viviendo esta tendencia en la escuela? Ya desde la introducción paulatina a finales de los años setenta de las TIC como herramienta educativa escolar, rápidamente se adaptaron metodologías y recursos de aproximación a la tecnología para Educación Infantil: a través de imágenes, vídeos, canciones o de juegos para manejar el ratón o el dedo y mover objetos.

A principios del siglo XXI las pizarras táctiles ganaron posiciones en gran parte de colegios y ya en la actualidad con la aceleración en este campo que supuso el confinamiento, la digitalización educativa es prácticamente total. De este modo, en la etapa de Infantil es ya muy habitual encontrar aulas con pizarras digitales, televisiones con conexión a internet e incluso tabletas para poder trabajar en algunas sesiones de aprendizaje o simplemente como un juego más.

Un colegio sin pantallas

En el Colegio Virgen de Europa, centro madrileño con más de 65 años de experiencia educativa y caracterizado por una firme apuesta por las metodologías activas y el aprendizaje creativo y en libertad, la consigna es 0 pantallas en Educación Infantil.

Según su directora pedagógica Mencía Granados: “En los primeros años de vida el juego, la exploración y la manipulación son una fuente de autoconocimiento y de desarrollo fundamental”, y añade “la curiosidad, las ganas de moverse y descubrir el mundo es el motor para poder integrar de manera rica y significativa los aprendizajes que serán la base de las siguientes etapas educativas”.

En este colegio cuidan la Educación Infantil de manera especial con un equipo de profesores especialistas por materias: lectoescritura, matemáticas, inglés, psicomotricidad, educación física acercamiento a las ciencias a través de la interacción con el entorno, pintura, manuales y pedagogía musical con el violín como primer instrumento.

En sus aulas llenas de color y de trabajos manuales realizados por cada alumno de manera autónoma, encontraremos material de juego, texturas, instrumentos, témperas, ceras blandas, pinceles, elementos naturales, barro y hasta una sala sensorial de luces y sombras, pero ni rastro de tecnología ni de contenidos audiovisuales.

¿Cómo han conseguido que se detenga el tiempo en este entorno puramente educativo?

En los contextos virtuales de aprendizaje, aunque pueden ser en un primer momento muy atractivos para los niños y cercanos puesto que en sus entornos familiares están muy presentes, se genera una estimulación en un entorno no real que el alumno aún no puede comprender y que se basa en una interacción muy repetitiva y simple o puramente memorística.

La apuesta del colegio es radicalmente diferente y se esfuerzan por crear contextos de aprendizaje sensorial, manipulativo en el que la conexión emocional con la curiosidad, el descubrimiento, el error o el desafío es mucho más potente e innata al proceso humano de aprendizaje.

Para Belén González, directora de Educación Infantil del Colegio Virgen de Europa: “Nuestros alumnos aprenden en entornos naturales reales salimos al campo, juegan en la arena y en el barro, corren, tocan, huelen, interactúan y recrean sus propias experiencias de aprendizaje tanto dentro de las aulas como en el exterior. Lo principal para nosotros es que tengan una infancia feliz, que se sientan seguros y motivados y que aprovechen al máximo todas las oportunidades a través de un programa educativo muy intenso y muy estimulante a la vez”.

En 2025 puede ser lo más vanguardista algo tan pedagógicamente sólido como la importancia de aprender haciendo, de crecer jugando o de encontrar nuestra identidad dentro de un grupo social y evitar que la tecnología cope su atención, los aísle socialmente o les produzca un estrés sensorial innecesario.

Pero, ¿qué opinan las familias sobre esta ausencia total de tecnología en el colegio para los más pequeños? Según Granados, las familias cada vez son más conscientes de la amenaza y del riesgo de un acceso prematuro a dispositivos digitales. En la mayoría de los casos defienden este principio educativo del centro y agradecen ese oasis para la infancia sin interferencias, sin prisas, sin la hiperactividad que van parejos a los llamativos contenidos virtuales.

Gracias a esta metodología fiel a su origen fundacional en el que el alumno es el protagonista de su aprendizaje, se fomenta la observación, la paciencia, la reflexión y algo tan importante como la capacidad de asombro, del interés por aprender y seguir descubriendo y experimentando; máxime en esta etapa en la que la plasticidad cerebral permite aprehender mucha información y tantas primeras experiencias.

Para Belén González: “Los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos y el uso de la tecnología muchas veces les supera o les asusta cómo afrontarlo, aquí no hay opción porque no la van a encontrar y no la echan en falta”.

De esta manera, los padres ven cómo sus hijos van motivados a clase, crean sus propias aventuras de juego solos y con sus compañeros. Aquí no hay límite creativo, todo está abierto a lo que puedan imaginar, expresar o hacer con sus propias manos.

