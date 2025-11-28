Experiencias que transforman marcas: la agencia de Barcelona que domina el marketing sensorial en España

Santi Gallardo, gerente de Punto Singular SL - Santi Gallardo

Barcelona, 25 de noviembre de 2025.-

Punto Singular, agencia especializada en marketing sensorial y experiencias de marca, impulsa desde Barcelona proyectos inmersivos para empresas de toda España. La compañía desarrolla acciones que combinan tecnología, creatividad y estímulos multisensoriales para reforzar la conexión entre marcas y consumidores en eventos, activaciones y centros comerciales

La evolución del marketing sensorial en España: del impacto visual a la experiencia completa

El marketing sensorial se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas para generar recuerdo y diferenciación en un mercado saturado de estímulos. Con este enfoque, Punto Singular, agencia especializada en activaciones con sede en Barcelona, desarrolla proyectos donde la vista, el sonido, el tacto e incluso el olor se combinan para activar emociones y fortalecer la conexión entre marca y público.



La compañía trabaja para empresas de distintos sectores —desde retail y automoción hasta alimentación, tecnología o gran consumo— ofreciendo soluciones que van desde experiencias inmersivas y eventos corporativos hasta activaciones en punto de venta y recorridos sensoriales personalizados.



Barcelona como centro creativo del marketing experiencial

Desde su sede en Barcelona, Punto Singular coordina proyectos en toda España y ha convertido a la ciudad en uno de los polos creativos del marketing experiencial. La empresa destaca por integrar tendencias como:



• Ambientes olfativos aplicados a marca y retail







• Escenografías interactivas y tecnología inmersiva







• Sonido corporativo y paisajes sonoros







• Instalaciones multisensoriales para eventos







• Experiencias itinerantes y acciones "street marketing"







Este enfoque permite generar no solo impacto visual, sino experiencias memorables que involucran al público y refuerzan la identidad de marca.



Marketing sensorial para transformar la relación entre empresas y consumidores

La compañía subraya que el marketing sensorial no se limita a decorar espacios o añadir efectos, sino a diseñar experiencias significativas. Entre sus proyectos más recientes destacan activaciones donde se integran:



• Aromas corporativos específicos para reforzar la esencia de marca







• Texturas y materiales diseñados para potenciar el storytelling







• Iluminación dinámica que modifica el ambiente emocional







• Contenidos 360º e interactivos







• Montajes efímeros que invitan a la participación del público







Según la empresa, la clave está en combinar creatividad y análisis del comportamiento para generar experiencias que influyan en la percepción, decisión de compra y fidelidad del cliente.



Proyectos en toda España

Aunque su base operativa está en Barcelona, Punto Singular ejecuta proyectos en ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Murcia o Vitoria, entre otras. Su capacidad de producción y logística le permite desarrollar experiencias tanto para espacios comerciales como para eventos corporativos, presentaciones de producto, ferias y activaciones al aire libre.



Este despliegue convierte a la agencia en uno de los referentes nacionales y europeos del marketing sensorial y del marketing experiencial aplicado a entornos reales.



Una tendencia al alza en el sector del branding y los eventos

El creciente interés por las experiencias de marca responde a un cambio en el comportamiento del consumidor, que valora cada vez más la autenticidad, la emoción y la vivencia directa. En este contexto, el marketing sensorial se ha posicionado como una herramienta clave para diferenciarse en un mercado competitivo y atraer a un público saturado de impactos digitales.



Punto Singular prevé que en los próximos años aumente la demanda de proyectos que integren creatividad, estímulos multisensoriales y tecnología inmersiva, especialmente en sectores como el retail, los centros comerciales, la automoción y los eventos corporativos.



Sobre Punto Singular

Punto Singular S.L. es una agencia especializada en marketing sensorial y experiencias de marca con sede en Barcelona y presencia operativa en toda España. Desarrolla proyectos de diseño sensorial, activaciones de marca, instalaciones interactivas, eventos corporativos y soluciones creativas basadas en estímulos visuales, sonoros, olfativos y táctiles. Con un equipo multidisciplinar, la empresa combina creatividad, tecnología y análisis del comportamiento para transformar la relación entre marcas y consumidores.



Sitio web: https://puntosingular.es/







