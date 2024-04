Experimentar la revolución científica en el cuidado de la piel ahora es posible gracias a IBSA Derma

(Información remitida por la empresa firmante)

La crema antioxidante Profhilo® Haenkenium de IBSA Derma protege, hidrata y reduce los signos visibles del envejecimiento, como las arrugas, al tiempo que restaura la firmeza y la elasticidad de la piel

Barcelona, 4 de abril de 2024.- Desbloquear el potencial celular para una belleza renovada es posible gracias a la investigación y el entendimiento fundamental de la vitalidad celular y su impacto tanto en la salud como en la belleza de la piel. Todas estas características se encuentran reunidas en la crema antioxidante multi acción Profhilo® Haenkenium de la división dermoestética de IBSA, IBSA Derma.



Este producto es la culminación de años de innovación científica, diseñada para mantener y remodelar la piel a nivel celular.



Un enfoque pionero en la vitalidad celular



Profhilo® Haenkenium® no solo trata los signos visibles del envejecimiento, sino que se sumerge en la esencia misma de la vitalidad celular. Gracias a la combinación única de antioxidantes de vanguardia, protege y fortalece la piel desde su núcleo.



Remodelación precisa de Rostro, Cuello y Escote



A través de la aplicación de principios activos avanzados, la crema se infiltra en las capas dérmicas, remodelando de manera activa el contorno del rostro, cuello y escote. Optimizando la firmeza y elasticidad de la piel, mientras que las micro arrugas son abordadas con la precisión molecular.



Resultados científicamente probados 1-2



Los estudios clínicos llevados a cabo por IBSA Derma han demostrado de manera concluyente la eficacia de esta fórmula, además de una mejora significativa en la calidad de la piel, siendo visible la reducción de arrugas (30%) y la restauración de la firmeza y elasticidad cutánea (9%), también aumenta el potencial antioxidante en un 50%.



Además, protege la piel frente al envejecimiento prematuro causado por los factores de estrés oxidativo (contaminación, exceso de exposición a la radiación UV, mala alimentación, tabaquismo, etc.) y restablece la barrera protectora de la piel sensible y estresada, que aparece irritada y enrojecida como consecuencia del estrés oxidativo o después de tratamientos dermoestéticos.



Innovación en la composición



Todos los ingredientes han sido seleccionados meticulosamente por su capacidad para penetrar las barreras cutáneas y recibir respuestas celulares específicas que van desde los antioxidantes hasta los péptidos bioactivos para fortalecer la piel desde dentro, restaurando su función protectora y reforzando su renovación natural.



Contiene complejos híbridos cooperativos de alto y bajo peso molecular. El ácido hialurónico de alto peso molecular protege la piel, restaura y preserva la integridad de la barrera hidrolipídica. El de bajo peso molecular ayuda a mantener una hidratación óptima de la piel, gracias a sus características hidrófilas.



El extracto seco patentado de Salvia Haenkei, Haenkenium®, retarda la degradación del ácido hialurónico causada por los radicales libres, prolongando su acción beneficiosa sobre la piel. Actúa como una barrera frente a los radicales libres, que causan estrés oxidativo y senescencia celular prematura (la Salvia Haenkei contiene un supresor del envejecimiento y reduce la senescencia celular en un 50%3).



De este modo, es posible elevar el cuidado de la piel a las nuevas alturas de excelencia científica de IBSA Derma







Contacto

Nombre contacto: Equipo de Comunicación Havas PR

Descripción contacto: HAVAS PR

Teléfono de contacto: 914 56 90 00