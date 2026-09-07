Experimente AI Companion en el día a día en Hisense IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, invita a los visitantes de IFA 2026 a descubrir cómo la IA puede simplificar y hacer más intuitivas las rutinas domésticas cotidianas. Bajo el lema "Innovando para una vida mejor", la suite Hisense AI Companion, con tecnología ConnectLife, integra la inteligencia conectada en la cocina, la lavandería y el salón.

Al entrar en la cocina, una simple pregunta —'¿Qué preparo?'— puede dar inicio a la experiencia. El refrigerador inteligente reconoce los ingredientes almacenados y sugiere ideas de comidas según las preferencias personales. Una vez seleccionada una receta, se sincroniza con el horno AI Companion Oven para facilitar la cocción automática, mientras que la AI Companion Wine Cabinet recomienda maridajes y mantiene las condiciones de almacenamiento adecuadas. Tras la comida, el lavavajillas AI Companion Dishwasher reconoce el estado de la vajilla y ajusta el lavado, demostrando cómo la IA facilita el proceso desde la planificación de la cena hasta la limpieza.

En la lavandería, los visitantes pueden observar cómo la AI Companion Laundry Suite convierte una colada rutinaria en una experiencia más sencilla y automatizada. Al reconocer las características de la ropa, selecciona los ciclos de lavado y secado adecuados y ajusta el proceso automáticamente, creando una experiencia de lavado y listo.

La experiencia continúa en el hogar. El AI Companion Air Conditioner detecta las condiciones ambientales y la presencia del usuario, adaptando el flujo de aire a medida que las personas se mueven por la habitación. Por su parte, el AI Companion Energy System considera el clima y las tarifas eléctricas por franjas horarias para optimizar el consumo energético del hogar.

Aprovechando el apoyo de ConnectLife, Hisense colabora con Alexa+ para ser una de las primeras marcas de electrodomésticos en integrar dispositivos inteligentes para el hogar con el asistente de IA Alexa+ de Amazon, utilizando el nuevo kit de herramientas de IA para el hogar inteligente de Amazon. Disponible en los próximos meses, los usuarios de Alexa+ podrán controlar determinados aires acondicionados Hisense simplemente diciendo lo que necesitan. Alexa+ procesará la solicitud, navegará por la configuración y realizará la acción automáticamente.

El enfoque innovador de Hisense también ha sido reconocido en la IFA, donde varios de sus productos han recibido premios. La serie Multi Function II, una solución integral de climatización de bajo consumo, recibió el premio principal, mientras que el X-zone Master fue galardonado con una mención honorífica. El aire acondicionado U8 Air Master, la serie W60 3D para cocina y la vinoteca integrada de 60 cm también fueron reconocidos, lo que subraya el compromiso de Hisense con la combinación de tecnología inteligente, diseño cuidado y facilidad de uso en el día a día.

En todos los escenarios de IFA, Hisense da vida a sus capacidades de Smart Home Companion a través de V AIOS, que permite a los dispositivos detectar lo que sucede, planificar acciones, comunicarse de forma natural con los usuarios y entre dispositivos, y ejecutar tareas coordinando dispositivos y servicios de forma autónoma. En conjunto, estas capacidades ayudan a las AI Companion Suites a comprender el contexto, tomar decisiones y actuar, lo que permite que el hogar haga más con menos esfuerzo por parte de sus usuarios.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 180 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026H1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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