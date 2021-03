Experta de UIC Barcelona advierte que el pasaporte de vacunación puede llevar a situaciones discriminatorias

La doctora en Filosofía y profesora de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona Magdalena Bosch asegura que, además, "si no hay garantías sobre el contagio" de las personas vacunadas "es un proceso muy polémico".

Barcelona, 17 de marzo de 2021.- La doctora en Filosofía y profesora de la Facultad de Humanidades de UIC Barcelona Magdalena Bosch ha advertido hoy que el pasaporte de vacunación que prepara la Unión Europea "podría generar situaciones discriminatorias" en otros ámbitos que no tienen nada que ver con la posibilidad de desplazarse por la UE sin someterse a restricciones, como la contratación en una empresa o acudir al gimnasio o al teatro.

A raíz de que la Comisión Europea tenga previsto aprobar hoy el proyecto de reglamento de este certificado, Bosch ha explicado que si, además, "los inmunólogos no ven garantías sobre el contagio" de los vacunados a otras personas "el proceso es polémico". "Parece que no está del todo claro que las personas que se han vacunado no puedan ser portadores del virus y, por tanto, vehículos de contagio. Creo que este punto habría que estudiarlo seriamente e informar con toda claridad", ha añadido.

La doctora en Filosofía cree el pasaporte de vacunación dejaría de ser discriminatorio si el acceso a la vacuna fuese universal, ya que "sería el único modo de que hubiera una igualdad completa de oportunidades en los distintos ámbitos que puedan verse afectados, desde viajes a contratación o actividades de ocio".

