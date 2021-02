Experta de UIC Barcelona pide incidir en Primaria para despertar el interés de las niñas por las ciencias

La responsable de la Unidad de Igualdad de UIC Barcelona, Consuelo León, apuesta por involucrar a jóvenes influencers en campañas de promoción de las vocaciones científicas femeninas en las redes sociales.

Lamenta que, a pesar del "incremento cercano a la paridad" en carreras científicas orientadas a las personas, las mujeres "siguen siendo menos" en el campo profesional.

Recuerda que las vocaciones científicas femeninas se concentran en las carreras STEM no tecnológicas de clara orientación a la atención a personas, como por ejemplo Medicina.

Según esta especialista, "persiste un miedo no confesado a que la maternidad obstaculice la trayectoria profesional femenina".

Barcelona, 10 de febrero de 2021.- La directora del Observatorio de Políticas Familiares y Responsable de la Unidad de Igualdad de UIC Barcelona, Consuelo León, ha pedido "reconocer la labor de los maestros en el proceso vocacional" e "incidir en la Educación Primaria como primer momento de interés por las ciencias" para potenciar la presencia de la mujer en estas áreas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra mañana, León ha asegurado que "habría que promover estrategias docentes que integraran estas áreas científicas en proyectos educativos y que tuvieran en cuenta la diversidad del alumnado".

Asimismo, tras el análisis realizado con otras docentes de UIC Barcelona en el Informe CAPCIT del pasado Junio, ha señalado la necesidad de trabajar la motivación de las niñas "desde el autoconcepto positivo, de que las carreras son para todos y están abiertas a todos, a niños y a niñas".

Según la especialista en temas de igualdad, género y conciliación de UIC Barcelona, una de las vías para llegar a las más jóvenes podría ser la de "involucrar a influencers en alguna campaña de promoción femenina del sector científico" y llevarla a cabo "a través de sus canales de comunicación preferidos".

León ha afirmado que las instituciones deberían impulsar "una mayor visibilización en los medios" de las mujeres que se dedican a las áreas STEM, así como promover series, películas y otros contenidos audiovisuales donde éstas "tengan roles protagonistas".

La responsable del Observatorio de Políticas Familiares de UIC Barcelona ha destacado que en los últimos años "ha habido un incremento cercano a la paridad especialmente en las carreras científicas orientadas a las personas", tal y como indica el análisis de los datos recogidos en la base de datos UNEIX. León ha resaltado que en los últimos 10 años en Catalunya las carreras científicas "han estado ocupadas por chicas en un 55%" y en el ámbito de las Ciencias de la Salud "han alcanzado el 70%". No obstante, ha lamentado que "estos datos no se correspondan con la realidad profesional, "donde las mujeres siguen siendo menos".

Sólo un 31% de mujeres en investigación.

En cuanto al personal investigador en España, la especialista de UIC Barcelona ha destacado que "un 69% son hombres y sólo el 31% son mujeres", según datos del Informe 'Mujeres e Innovación' presentado en marzo del 2020 por el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación. "En la mayoría de países europeos, las mujeres representan al menos del 45% de la comunidad cientifico- tecnológica", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "más procesos de mentoring, acompañamiento a la trayectoria y políticas claras para el personal investigador" podrían ayudar a modificar esta tendencia. No obstante, según la especialista, todavía queda mucho camino por recorrer, ya que la maternidad es uno de los principales obstáculos de la mujer a la hora de continuar con la trayectoria profesional. "La maternidad supone un freno no explícitamente reconocido por los empleadores pero real. En España, existe un miedo no confesado a que la maternidad obstaculice la trayectoria", ha asegurado.

Consuelo León ha reclamado la promoción de la mujer en las áreas científicas y tecnologías para cumplir así "el objetivo 5 de los ODS 2020, igualdad de género y empoderamiento de la mujer," y "para poder hacer frente a la demanda del mercado, ya que a partir del 2020 el 50% de los perfiles más solicitados estarán vinculados a la ingeniería y la tecnología, con un aumento del 14% anual".

