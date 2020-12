Expertas de UIC Barcelona aconsejan que los menores vivan la magia de la Navidad, aunque haya cambios

La profesora del Grado de Psicología de UIC Barcelona y psicóloga escolar, Blanca Batllori, cree que es importante que durante las fiestas se enseñe a los niños a centrar su mirada en "lo que tienen y no en lo que tuvieron y en lo que no tendrán".

Los abuelos son un colectivo más vulnerable que los menores, ya que estos se han adaptado mejor a las nuevas tecnologías y no van a necesitar tanto el contacto, según Batllori.

Recomienda ayudar a los pequeños a aceptar la tristeza, la nostalgia y la pena como sentimientos normales cuando se ha perdido a un ser querido, especialmente en estas fechas.

Barcelona, 17 de diciembre de 2020.- La psicóloga escolar y profesora del Grado de Psicología de UIC Barcelona, Blanca Batllori y la psicóloga clínica infanto-juvenil en Support-Clínica de Psicología y Psiquiatría de UIC Barcelona, Iris Pérez, han aconsejado que los menores vivan la Navidad, aunque este año sea diferente y haya cambios. "Sin ninguna duda, la Navidad tiene una magia tan grande que no hay virus que pueda acabar completamente con ella", ha señalado Batllori.

Para esta experta, hay que explicar a los niños los cambios que se van a vivir estas fiestas "con absoluta normalidad". Según Batllori, "lo más importante es la magia y la alegría de los niños en estas fiestas, que nosotros podemos hacer que se mantenga, a pesar de las prohibiciones y de las limitaciones por la Covid19". En este sentido, ha asegurado que es necesario pasar las tradiciones de padres a hijos y que hay que vivir la carta a los Reyes, los villancicos o el árbol de Navidad "aunque cambiemos pequeños detalles".

Respecto a no poder ver a toda la familia en Navidad, Batllori ha insistido en que el confinamiento ha servido para descubrir "maneras nuevas de contactar y relacionarnos con aquellos que no podemos ver. Debemos seguir utilizando estos mecanismos que han llegado para quedarse". Según esta profesional, "debemos ser capaces de enseñar a los niños a que centren su mirada en lo que tienen ahora, no en lo que les gustaría tener o lo que tuvieron". Asimismo, ha añadido que "es un gran momento para darse a los demás, a aquellos que lo están pasando mucho peor que nosotros. Dar a los demás, es decir, desarrollar nuestra empatía, nos hace sentir bien y valorar más lo que sí tenemos".

Los abuelos el colectivo más vulnerable.

Los abuelos son un colectivo mucho más vulnerable que los menores, según Batllori. "Los niños se han adaptado muy bien a las nuevas tecnologías y a relacionarse a través de ellas. La necesidad de contacto con familiares y la necesidad de compartir y vivir la Navidad en familia, puede llegar a ser más necesaria para los abuelos que para los niños".

Por otro lado, ha afirmado que las Navidades "pueden ser difíciles en familias donde falta algún ser querido". En esta línea, ha afirmado que "debemos tener presente que es bueno dedicar un tiempo para recordar a la persona que este año no puede celebrar la Navidad con nosotros". Asimismo, ha señalado que "debemos ser respetuosos y empáticos con la manera que tiene cada uno de nosotros de vivir esta nostalgia". "Es necesario evitar sentirse culpable por aceptar que la vida sigue", ha añadido.

Según esta experta, a los niños "debemos darles respuestas con naturalidad, dedicarles tiempo para dar respuestas a sus dudas y para atender sus emociones. Utilizar palabras sencillas. Aceptar la tristeza, la nostalgia y la pena como sentimientos normales cuando se ha perdido a alguien al que se quería mucho. Reconocer y aceptar la emoción. Debemos animarlos a que expresen, también, sus emociones y evitar respuestas del tipo "no estés triste"".

Planificar bien la Navidad para niños con trastorno mental

La psicóloga clínica infanto-juvenil, Iris Pérez, ha insistido en la necesidad de planificar bien la Navidad especialmente en el caso de los niños con trastorno mental. "Unos días previos, las familias se deben reunir para explicar de forma clara, honesta y adaptada al nivel de desarrollo del niño, el por qué este año será diferente", según esta experta. Sin embargo, "los padres deben asegurarse de mantener la ilusión y la magia característica de la Navidad". Además, ha indicado que "es importante mostrarse disponible para aclarar todas sus dudas, validar sus emociones y hablar de sus preocupaciones".

