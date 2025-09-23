Experto brasileño pide innovación para reducir la desigualdad en foro BRICS

(Información remitida por la empresa firmante)

La innovación debe reducir la desigualdad y crear oportunidades para todos, a la vez que impulsa la modernización, afirmó un experto brasileño en el Seminario BRICS sobre Gobernanza y Foro de Intercambio Cultural 2025.

Ronnie Lins, director del Centro China-Brasil para la Investigación y los Negocios, afirmó que la modernización debe entenderse como una transformación de la civilización destinada a mejorar las vidas mediante la prosperidad compartida, la armonía social y la inclusión. La innovación, afirmó, es fundamental en este proceso y debe servir como herramienta para abordar los desafíos globales, reducir la desigualdad y crear oportunidades para todos, desde las grandes ciudades hasta las comunidades rurales y marginadas.

Mencionó ejemplos tanto en Brasil como en China, incluyendo los programas brasileños de juegos digitales que enseñan habilidades técnicas a jóvenes, y ciudades chinas como Shenzhen y Hangzhou que utilizan la tecnología para conectar a grupos marginados con la economía de la innovación.

Lins sugirió que Brasil y China establezcan centros de microinnovación en comunidades marginadas, combinando la creatividad brasileña con la tecnología china para brindar formación digital y apoyar a las pequeñas empresas. También propuso una plataforma BRICS para la innovación inclusiva, con el fin de compartir prácticas, conectar talentos y financiar proyectos en zonas marginadas.

"La innovación es más que tecnología", afirmó Lins. "Significa la esperanza de un mundo más justo y equilibrado, de jóvenes listos para forjar el futuro y de un enfoque global de gobernanza basado en la cooperación, no en la competencia".

Añadió que la innovación debe servir como brújula, guiando no solo hacia el crecimiento, sino también hacia la inclusión.

El foro fue organizado conjuntamente por el Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en Río de Janeiro el 30 de junio de 2025.

