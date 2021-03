-Experto médico advierte que podrían morir miles de personas por programación de VPH interrumpida a causa de la Covid-19

LONDRES, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- En el Día Internacional del Concienciación sobre el VPH, la International Papillomavirus Society está instando a las mujeres a asistir a exámenes cervicales retrasados y a que todos los servicios interrumpidos se pongan en marcha a medida que miles de personas siguen perdiendo la atención vital del VPH, con consecuencias mortales. El IPVS también pide la equidad mundial de las vacunas.

Una mujer muere de cáncer de cuello uterino cada 2 minutos, pero el VPH es un virus que se puede vencer, si los servicios se implementan y se llevan a cabo. En los países de mayores ingresos, los exámenes cervicales se han reducido del 70% al 30-40% y es poco probable que el 32% de las mujeres asistan a las citas debido a los temores de la Covid-19.

IPVS pide a todos que "pregunten por el VPH", hablen con políticos locales, profesionales sanitarios y busquen información en www.askabouthpv.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3083500-1&h=2582249389&u...].

El 86% de los cánceres de cuello uterino ocurren en países en desarrollo donde la historia es aún más grave. En el África subsahariana, con la tasa más alta de cáncer de cuello uterino en el mundo, la detección cervical está disponible para menos del 5% de las mujeres elegibles.

La profesora Margaret Stanley, presidenta de IPVS, dijo: "Es incomprensible que haya tal desigualdad en la implementación de una atención médica crucial y barata. A las mujeres jóvenes les faltan citas vitales que podrían ser fatales. Más de 350.000 personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el VPH. La prevención y el tratamiento tempranos son fundamentales: el mundo necesita dar un paso al frente."

IPVS acoge un panel de alto nivel con la Dra. Princesa Notembe Simelela de la OMS entre otros distinguidos oradores a las 3pm GMT del 4 de marzo para definir cómo podemos acelerar el progreso contra el VPH en la era de Covid-19, al que el público y los medios de comunicación son bienvenidos a asistir [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3083500-1&h=400936894&u=...].

Aproximadamente el 20% de los hombres tienen ADN del VPH detectado en su área genital, y los casos están aumentando cada año, lo que lleva a muertes por cánceres anal, de pene y de garganta. La detección y el tratamiento para prevenir estos cánceres no están ampliamente disponibles.

El Dr. Joel Palefsky, Presidente de la Campaña de Concienciación sobre el VPH y experto en cáncer relacionado con el VPH en los hombres, dijo: "Con razón, el enfoque se ha centrado en el cáncer de cuello uterino, la principal causa de muerte en las mujeres por cáncer relacionado con el VPH. Sin embargo, los cánceres anales y de garganta son cada vez más comunes, y los hombres con VIH o supresión inmune son particularmente de alto riesgo. Tenemos que disipar el estigma."Notas a los Redactores

Eliminating cervical cancer in the COVID-19 era | Nature Cancer
Delayed Cancer Screenings--A Second Look

