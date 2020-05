COMUNICADO: Un experto de UIC Barcelona aboga por un nuevo modelo de ciudad que ponga en el centro a los ciudadanos

El profesor del Área de Proyectos de UIC Barcelona School of Architecture Miquel Lacasta recuerda que la ciudad "está construida por personas" y en cada una de ellas "hay aspiraciones, contradicciones y necesidades", por lo que "de éso debe tratar la ciudad"

Barcelona, 7 de mayo de 2020.- El profesor del Área de Proyectos de UIC Barcelona School of Architecture Miquel Lacasta ha apostado por construir un nuevo modelo de ciudad que ponga en el centro "las necesidades de los ciudadanos".

Después de que la pandemia de la COVID-19 y el inicio del desconfinamiento hayan puesto sobre la mesa la necesidad de disponer más espacios para la población, Lacasta ha afirmado que el modelo de ciudad "debe ser otro" ya que el actual "acumula la inercia de la modernidad, donde la máquina, sea el coche, el aire acondicionado o la tecnología están en el centro de las decisiones".

El profesor de UIC Barcelona ha destacado que la ciudad "está construida por personas" y en cada una de ellas "hay aspiraciones, contradicciones y necesidades", por lo que "de éso debe tratar la ciudad". En su opinión, "en el momento en que se ponen las necesidades de los ciudadanos en el centro de la pregunta, los vehículos y tantas otras cosas se vuelven marginales".

Lacasta ha insistido en que "la ciudad ya no puede contraponer al individuo con el medio sino más bien el individuo debe ser un aliado del medio". "Ésta es la esencia del cambio que se avecina y la pandemia sólo ha puesto de relieve la situación extrema en la que estábamos desde hacía muchos años", ha afirmado.

Este especialista ha explicado que el nuevo modelo de ciudad debería basarse en tres ejes. "El primer eje es la ciudad sana, la ciudad con un aire sano, con el agua sana, con espacios interiores y exteriores sanos. El segundo eje es la ciudad que alimenta, que permite la autosuficiencia energética y alimentaria, y el tercero es la ciudad resiliente, la ciudad que está preparada para calamidades medioambientales o sanitarias, que se sobrepone a las situaciones de desorden y estrés provocadas por cualquier agente", ha detallado.

El profesor del Área de Proyectos de UIC Barcelona School of Architecture también se ha referido a la posibilidad de apostar por nuevos medios de transporte y ha dejado claro que "no se trata de centrarlo todo en la bicicleta" sino en "medios colectivos e individuales que no sometan a los demás a una serie de reglas u obligaciones". En este sentido, ha asegurado que los vehículos de combustión "someten a los demás a la contaminación sonora y del aire" y ha insistido en que si existen otras alternativas "no hay que favorecerlas, hay que imponerlas".

El ejemplo de París y Copenhague

Lacasta ha recordado que muchas ciudades "estaban ya por la labor" de transformar su modelo de ciudad antes de la aparición de la COVID-19 pero la aparición de esta pandemia "va a acelerar la intensidad del cambio". Ha puesto como ejemplo las ciudades de París, que "está proponiendo un modelo de ciudad de 15 minutos, una ciudad que ofrece todas sus potencialidades, trabajo, hogar, ocio o sanidad a 15 minutos en bicicleta o andando", y de Copenhague, "donde con un clima duro y difícil ha conseguido un modelo de movilidad basado en la bicicleta".

"Hay que reflexionar profunda y valientemente en eso, ciudades con climas adustos han llegado a implantar modelos de movilidad dulce. ¿Cómo es posible que las ciudades mediterráneas no lo hayan conseguido aún?", ha concluido.

