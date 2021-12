Experto de UIC Barcelona alerta que muchas personas con discapacidad no viajan por falta de oferta accesible

Enrique Rovira-Beleta, director del Área de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architecture, denuncia que muchos establecimientos turísticos se anuncian como accesibles pero que, en realidad, no cumplen con los criterios de accesibilidad

El profesor de UIC Barcelona aboga por la creación de un sello de calidad de la accesibilidad para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de hoteles, restaurantes, casas rurales y otros establecimientos turísticos

"La accesibilidad no es solamente una necesidad para las personas con grandes discapacidades, sino una ventaja para todos los ciudadanos", señala el experto

Barcelona, 2 de diciembre 2021. En España, en torno a 3,4 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad (motora, sensorial o cognitiva) deciden no viajar en su tiempo libre por carecer de oferta turística accesible. Así lo afirma el director del Área de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architecture, Enrique Rovira-Beleta, en base a los datos recogidos en el último informe sobre turismo inclusivo de la Fundación Adecco. Según el experto, muchos establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes, campings, casas rurales, etc.) se anuncian como accesibles, pero, en realidad, no cumplen con los criterios de accesibilidad. "Más de la mitad de las personas con discapacidad en España no viajan porque no encuentran destinos que garanticen su confort y seguridad. Además, el sector turístico no está aprovechando un nicho de mercado que irá aumentando en los próximos años debido al progresivo envejecimiento de la sociedad", señala.

En este sentido, Enrique Rovira-Beleta sugiere la creación de un sello de calidad que permita certificar el nivel de accesibilidad de los establecimientos hosteleros. "De igual manera que la calidad de los hoteles se clasifica en función de las estrellas que acumulan, cabría realizar una clasificación complementaria según la calidad de su accesibilidad, siguiendo una escala progresiva de A, AA, AAA. Este sello facilitaría, por un lado, que las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada tengan un criterio claro para elegir su destino y, por otro lado, daría a los establecimientos un plus respecto a la competencia", afirma el experto.

Barcelona, Berlín y Estocolmo: referentes en turismo inclusivo

El profesor de UIC Barcelona asegura que, en España, la normativa en materia de accesibilidad ha avanzado mucho tanto a nivel estatal como autonómico, pero alerta de la falta de formación en materia de accesibilidad en el sector turístico y de la escasa voluntad política de las administraciones a la hora de garantizar la aplicación de las normativas de accesibilidad en sus planes de vivienda y urbanísticos.

En este sentido, sitúa a Barcelona como un ejemplo de ciudad accesible y, por lo tanto, como destino turístico inclusivo a nivel internacional. "Barcelona dispone, en este momento, de una oferta accesible en la vía pública, en los medios de transporte públicos, en las playas y también en los museos y edificios más emblemáticos que la convierten en una de las ciudades del mundo más accesibles", afirma Enrique Rovira-Beleta. A nivel europeo, el profesor sitúa a las ciudades de Berlín y Estocolmo como modelos de accesibilidad.

"La accesibilidad no es solamente una necesidad para las personas con grandes discapacidades, sino una ventaja para todos los ciudadanos", afirma el profesor de UIC Barcelona, quien pone el foco en el progresivo envejecimiento de la sociedad. "Según la Organización Mundial de la Salud, España será el país más viejo del mundo de aquí a 2050 y, por lo tanto, el sector turístico recibirá, cada vez, clientes de mayor edad. Es increíble que no se esté trabajando en la mejora de la accesibilidad en el sector y que falten profesionales expertos en esta materia", señala.

Enrique Rovira-Beleta apela, igualmente, a que las administraciones locales desarrollen planes de accesibilidad propios para incorporar la accesibilidad en sus infraestructuras (calles, plazas, parques, playas, etc.) y en servicios (transporte público, museos, centros deportivos, etc.). "Cualquier plan de accesibilidad ha de incorporar una medida arquitectónica básica: 1,20 metros de largo por 0,70 metros de ancho. Estas dimensiones, que representan la medida de una silla de ruedas, son absolutamente estandarizables y ni siquiera son percibidas por los usuarios que no tienen limitación en su movilidad", afirma.

El profesor de UIC Barcelona señala, además, que la accesibilidad va más allá de la eliminación de las barreras arquitectónicas y que debe incorporar otras discapacidades como la auditiva, la visual, la sensorial o la intelectual. "La arquitectura del siglo XXI es la arquitectura de la gente mayor. Estamos en la década de la accesibilidad, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, tres aspectos que definirán el cambio generacional de nuestra sociedad en este siglo", concluye Enrique Rovira-Beleta.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre Enrique Rovira-Beleta

Director y profesor del Área de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architecture, donde también dirige el Posgrado en Accesibilidad, Especialista en Diseño Universal. Ejerce, además, como vocal experto de accesibilidad en el Consejo de Accesibilidad de la Generalitat de Catalunya. Como consultor experto en accesibilidad, fue el arquitecto encargado de los planes de accesibilidad, entre otros, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992, del Fórum Universal de las Culturas 2004 y de la Expo Zaragoza 2008. También ejerció como asesor de la Comisión Parlamentaria encargada de elaborar la Ley sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas del Parlamento de Cataluña y fue el encargado de desarrollar el plan de accesibilidad de la Alhambra de Granada.

Más información:

Marcos Doespiritusanto

Responsable de Comunicación de UIC Barcelona School of Architecture

T. +34 932 541 800 / mdoespiritusanto@uic.es / www.uic.es / @UICbarcelona