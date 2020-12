Un experto de UIC Barcelona cree que las criptomonedas han mostrado la "obsolescencia" de bancos centrales

El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de UIC Barcelona Pablo Agnese asegura que los jóvenes podrían liderar el cambio hacia un "uso masivo" de la moneda digital.

Agnese afirma que, a pesar del auge de las criptomonedas, "la capitalización del mundo 'cripto' es todavía muy poco significativa" frente a otros mercados como el del oro, que sigue creciendo.

Recuerda que en épocas de incertidumbre el "oro siempre ha sido la inversión por excelencia y no ha dejado de ser así"-

Barcelona, 1 de diciembre de 2020.- El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de UIC Barcelona Pablo Agnese ha asegurado que las criptomonedas "han venido para quedarse" tras mostrar "la obsolescencia de los bancos centrales y su política de emisión monetaria".

Agnese, que centra su investigación en la tecnología blockchain y las criptomonedas, ha explicado que los jóvenes podrían liderar el cambo hacia "un uso masivo" de ellas, ya que son "más abiertos y flexibles" a la hora de "ajustarse a las tecnologías" y "gozan de una ventaja comparativa significativa en lo que se refiere a utilizar una tecnología tan disruptiva como la blockchain". Además, en su opinión, "están más abiertos a comprender de qué va esto realmente, más allá del ruido especulativo".

El profesor de UIC Barcelona ha recalcado que la banca tradicional y los bancos centrales "forman un poderoso monopolio legal que esta nueva tecnología ha puesto en tela de juicio". Según Agnese, las dos opciones son incompatibles, ya que "la banca representa la centralización, el clientelismo y la falta de competencia, y las criptomonedas, la descentralización y la competencia". No obstante, ha admitido que "eso no quiere decir que no puedan coexistir, sino más bien que se van a vigilar mutuamente".

Respecto al aumento del precio de las criptomonedas, que en los últimos días ha alcanzado máximos históricos, el profesor de UIC Barcelona ha comentado que responde a "un gran factor especulativo, que debido al componente altamente tecnológico y disruptivo hace de este fenómeno algo inusual y con cambios bruscos". También tiene que ver, según Agnese, con "la gran incertidumbre a la que está sumida la economía internacional, especialmente con la covid," y con "la tecnología subyacente y el valor que puede crear".

La inversión en oro también crece.

A pesar de este crecimiento, Pablo Agnese ha explicado que en la actualidad "la capitalización del mundo 'cripto' es muy poco significativa" y representa "una pequeñísima proporción de otros mercados más tradicionales". "El 'market cap' del mundo 'cripto' es de aproximadamente 575.000 millones de dólares, mientras que el del oro se sitúa en los 9 billones de dólares, es decir, tres ceros más", ha recalcado este especialista, que ha dejado claro que "no sólo es el mundo 'cripto' el que crece".

Este experto ha explicado que en épocas de incertidumbre el "oro siempre ha sido la inversión por excelencia y no ha dejado de ser sí", ya que "es la que goza con mayor prestigio como reserva de valor con un historial de más de 5.000 años". "Rusia, China y, en menor medida, India han visto crecer sus reservas de oro de una manera significativa en los últimos años, por lo que no resulta sorprendente ver que son estos países, sobre todo China, los que se están disputando la hegemonía del comercio internacional con Estados Unidos", ha concluido.

