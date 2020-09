Los expertos animan a los padres a ser influencers del buen uso del teléfono

Según Smarthuman, un 87% de los niños se conectó a su smartphone para estudiar durante el confinamiento. El 41% de los padres cree que no hace lo suficiente para ajustar el uso del móvil de sus hijos en el hogar.

Las pantallas acortaron distancia entre alumnos y profesores durante los meses de confinamiento, en los que un 87% de los estudiantes emplearon el móvil y otros dispositivos con fines didácticos. Con la vuelta a las clases de forma presencial, los expertos abogan por seguir promoviendo un uso inteligente y racional del móvil entre los más jóvenes, tanto en el hogar como en la escuela.



Así lo explican los impulsores de la plataforma de divulgación Smarthuman, promovida por Celside Insurance y PantallasAmigas, que realizó 96 talleres de concienciación en 27 centros educativos de Barcelona y Madrid a los que asistieron cerca de 2.000 alumnos y más de 230 familias entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Antes y después de las sesiones, se realizó una encuesta, con una muestra de 1.350 encuestados de 1º ESO y sus padres.



Un 41% de los padres no hace lo suficiente para ajustar el uso del móvil de sus hijos en el hogar

Al 78% de los padres le gustaría que su hijo/a usara menos el móvil, un 58% reprocha a sus hijos no hacerle caso por estar con el smartphone y un 53% cree que los menores abusan del móvil más que ellos. Si preguntamos a la inversa, es el 26% de los estudiantes el que cree que sus progenitores emplean más el móvil que ellos.



Sin embargo, un 41% de los padres cree que bastantes veces o casi siempre no hace lo suficiente en el hogar para ajustar el uso que sus hijos hacen del móvil. En este sentido, Jorge Flores, fundador y director de PantallasAmigas subraya la importancia de potenciar el ejemplo positivo en el hogar: “Padres y madres debemos aprovechar la oportunidad de educar con el ejemplo en el uso consciente y saludable del móvil. Somos influencers y tendemos a subestimarlo. Si al buen ejemplo le añadimos persuasión, complicidad, acompañamiento y supervisión estamos criando hijos e hijas más críticos, responsables y autónomos en el uso del móvil y de Internet en general.”



Talleres Smarthuman: un 56% de los alumnos afirma querer usar menos el móvil tras participar en ellos

Tras la realización de los talleres Smarthuman, cuyo objetivo era promover un uso inteligente del móvil por parte de los alumnos, la mayoría es algo más consciente de los problemas físicos derivados de un sobreuso que pueden afectar a la visión, espalda o cervicales, así como sentimientos de aislamiento o problemas de sueño.



Además, un 56% afirma que su voluntad es emplear el móvil menos tras participar en estos talleres, algo que la gran mayoría de este porcentaje, un 74%, no se había planteado antes. Erika Veloz, directora de Recursos Humanos de Celside Insurance, destaca la utilidad de los dispositivos y su importancia de promover un buen uso “El móvil puede ser una buena herramienta de apoyo en la comunicación y la didáctica. Lo importante es apoyar a los alumnos para que puedan desarrollar un criterio de uso inteligente, porque los verdaderamente smart son ellos, no sus dispositivos”



Acerca de Smarthuman

Entre octubre de 2019 y febrero de 2020 se han impartido 96 talleres dirigidos a 1.938 alumnos de 1º de la ESO y familias, en 27 centros escolares de Madrid y Barcelona, con el fin de empoderar y sensibilizar a los adolescentes para que hagan un uso inteligente de sus smartphones. Junto con los adolescentes, también asistieron familias a charlas para generar un punto de intercambio de ideas y reflexiones entre diferentes generaciones y facilitar una mayor conexión entre padres e hijos. La iniciativa cuenta con la plataforma de contenidos www.smarthuman.es, que aloja un spot y animaciones GIF’ con consejos para un uso inteligente del móvil.



Referencias y fuentes de información citadas en la información:

Estudio sobre Teletrabajo y dispositivos conectados, realizado por Celside Insurance e Ipsos

Estudio Smarthuman sobre concienciación y uso del móvil entre adolecentes







Contacto

Nombre contacto: Cristina García

Descripción contacto: Eva Corrales (eva.corrales@havas.com)

Teléfono de contacto: 606704509