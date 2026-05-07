Expertos en cuidados paliativos apuestan por abordar las necesidades multidimensionales de los pacientes - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Los especialistas coinciden en que, más allá del dolor físico, hay que poner el foco también en la vertiente psicológica, social y existencial o espiritual

La investigadora de la Universidad de Utrecht Everlien de Graaf destaca que, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, “la fase avanzada es menos evidente que en otras enfermedades, por lo que es importante la incorporación temprana de una atención multidisciplinar que incluya los cuidados paliativos”

El workshop, organizado por la Cátedra WeCare de UIC Barcelona, tiene como objetivo compartir avances recientes y recursos prácticos para abordar el sufrimiento en pacientes con enfermedades avanzadas

Barcelona, 7 de mayo de 2026.- Expertos de distintas disciplinas implicadas en los cuidados paliativos se han reunido en el 12º Workshop Internacional de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona con el objetivo de compartir avances recientes y recursos prácticos en este ámbito. Durante el encuentro, los especialistas han apostado por abordar las necesidades multidimensionales de los pacientes con enfermedades avanzadas.

Bajo el título ‘Avances y retos en atención paliativa: innovación y resultados’, los asistentes han coincidido en que, más allá del dolor físico, se debe poner el foco también en la vertiente psicológica, social y existencial o espiritual.

Una de las ponencias más destacadas de la jornada ha ido a cargo de la investigadora de la Universidad de Utrecht Everlien de Graaf, que ha centrado su intervención en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. En este sentido, De Graaf ha explicado que la fase terminal en estos casos “es menos evidente que en otras enfermedades, por lo que es más difícil de identificar” y supone “un reto para los médicos”.

La investigadora ha insistido en la necesidad de la coordinación entre las distintas disciplinas sanitarias y sociales, como medicina, enfermería, psicología o trabajo social, entre otras, para “ayudar al paciente y a su entorno a comprender la enfermedad y anticiparse a futuras complicaciones”. En su opinión, los especialistas deberían trabajar para una “identificación temprana de éstas, así como para la creación de un plan de cuidados”.

Durante la ponencia, Everlien de Graaf ha insistido en que, a la hora de atender a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, se debería tener en cuenta, además del dolor físico, otros aspectos derivados de la enfermedad. Entre ellos, ha citado el impacto psicológico, como la frustración, el miedo o la ansiedad; el socio-financiero, por los cambios en el estilo de vida de la persona o la continuidad de los cuidados; y el espiritual o existencial, como preguntarse por el sentido de la vida.

La investigadora de la Universidad de Utrecht lidera el proyecto europeo RAPHAEL, una iniciativa que pretende mejorar la atención paliativa a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. El proyecto, en el que participan investigadores de la Cátedra WeCare, se encuentra en una segunda fase en la que los especialistas reclutarán pacientes de los nueve países participantes para monitorizarlos con una app, creada para mejorar su calidad de vida. En España, el Hospital General de Granollers, hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, será quien lleve a cabo la selección de pacientes y su monitorización durante la prueba piloto.

Atención integral al final de la vida

La jornada ha contado también con la intervención de la directora de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona, Cristina Monforte, quien ha explicado que el objetivo de esta Cátedra, impulsada en colaboración con el Institut Català d’Oncologia (ICO) y Áltima, es “aportar conocimiento clínico aplicado que mejore la atención y la calidad de vida de los pacientes”.

En el ámbito de los cuidados paliativos, la universidad también cuenta con Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitaria en España dedicada a la asistencia integral de pacientes con enfermedades avanzadas y aquellos que se encuentran en la etapa final de la vida. El centro, que nació en 2022, ofrece un modelo de atención centrado en la persona con un equipo multidisciplinar de profesionales de distintas especialidades como la medicina, la enfermería, la psicología y el trabajo social.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada en el mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y curas paliativas.

Mas información:

Marta González

Responsable de Comunicación de las Facultades del Campus Sant Cugat de UIC Barcelona

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