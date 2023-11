Los expertos de Freedom Finance Europe analizan valores de compra para el Black Friday

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña de consumo navideño arranca con el Black Friday, que también ofrece oportunidades en el ámbito de la inversión. Los expertos de Freedom Finance Europe destacan las acciones de compañías cotizadas a tener en cuenta: en general, aquellas que podrían beneficiarse del aumento de la demanda de productos minoristas y de comercio electrónico

Madrid, 23 de noviembre de 2023.- Noviembre y diciembre son históricamente los dos mejores meses del calendario para el mercado bursátil, y los valores de empresas de comercio minorista suelen recibir un buen impulso de todo el gasto. Sin recesión a la vista y sin que los precios se aceleren como hace un año, estos meses finales de 2023 no deberían ser una excepción, según los analistas de Freedom Finance Europe.



La economía estadounidense, referente cuando se trata de analizar las ventas minoristas del comercio con motivo del Black Friday, ha resultado ser mucho más resistente de lo esperado. Los economistas, casi unánimemente, pronosticaban una recesión hace 12 meses por estas fechas; y la Reserva Federal, por su parte, ha subido los tipos de interés de casi cero al 5,5% en sólo 18 meses. También los consumidores norteamericanos han expresado una confianza menor en la economía que el año pasado o que en los tres anteriores a la pandemia. Sin embargo, el PIB estadounidense acaba de alcanzar su nivel más alto en dos años (con un crecimiento del 4,9%) en el tercer trimestre, y las ventas minoristas han tenido un sólido comportamiento.



En este contexto arranca la nueva temporada de compras navideñas, con el Black Friday como punto de partida y en materia de inversión, con los siguientes valores ligados al comercio minorista, que probablemente se encontrarán entre los mayores ganadores de esta estación de mayor consumo.



Las compañías más destacadas para invertir

En España, los analistas de Freedom Finance Europe identifican el Grupo Inditex, el conglomerado español matriz de Zara, entre otras firmas, como una de las empresas mejor posicionadas, al disponer de una fuerte presencia en la industria de la moda, ofreciendo una amplia gama de ropa y accesorios. Conocida por adaptarse a las tendencias cambiantes del consumidor y por su creciente presencia online, Inditex está bien posicionada para capitalizar sus diversas marcas. La industria de la moda suele experimentar una mayor demanda durante este periodo. Por otra parte, el grupo ha alcanzado niveles históricos en el mercado bursátil, impulsado por la positiva anticipación de los inversores, y respaldado por el apoyo de destacadas firmas de análisis y pronósticos optimistas para el tercer trimestre fiscal. A pesar de la competencia de marcas ultra low cost, se espera que Inditex siga destacándose.



En el mercado norteamericano, desde Freedom Finance Europe se identifica a American Eagle Outfitters, por ser uno de los principales minoristas de ropa y accesorios juveniles. Se espera que la compañía registre fuertes ventas en el Black Friday, ya que es un destino popular para los compradores que buscan ropa de moda y asequible. Asimismo, Ross Stores, un minorista que vende una gran variedad de productos que incluyen ropa, artículos para el hogar y electrónica con descuento. Se espera que la empresa registre grandes ventas durante el Black Friday, ya que los compradores buscan grandes ofertas en diversos productos.



Target, también está en el punto de mira al tratarse de una firma de gran consumo que vende una variedad de productos como alimentos, ropa y artículos para el hogar. Se espera que registre fuertes ventas ya que es un destino popular para los compradores que buscan adquirir una amplia gama de productos a precios rebajados.



De igual manera, es probable que las acciones de comercio electrónico se beneficien del Black Friday, ya que los consumidores compran de manera online cada vez más, durante la temporada festiva. Amazon estaría en una situación muy aventajada en este ámbito, ya que es el mayor minorista online del mundo. Se espera que sus ventas sean fuertes, ya que ofrece una amplia gama de productos a precios competitivos. eBay también podría ser otra gran posibilidad para el inversor. Su actividad se basa en el negocio online, permitiendo a compradores y vendedores comunicarse entre sí. Se esperan ventas elevadas, ya que los compradores buscan gangas en una amplia variedad de artículos.



En última instancia, Walmart lo podría hacer bien en los mercados si se produce una campaña del Black Friday satisfactoria al tratarse de un minorista líder de alimentos y otros productos, que además tiene un fuerte negocio de comercio electrónico.



Es importante tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son un indicador de los resultados futuros, así como que los inversores siempre deben hacer su propia investigación antes de invertir en una acción en particular.



