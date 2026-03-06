Expertos internacionales debaten sobre el futuro de la inmunización en el IIS26

Expertos internacionales debaten sobre el futuro de la inmunización - International Immunization Summit 2026 (IIS26)

El International Immunization Summit 2026 (IIS26), avalado por sociedades científicas de España y Portugal, que cuenta con el patrocinio de HIPRA, reúne entre hoy y mañana en el Hotel Beatriz a expertos internacionales, autoridades y profesionales sanitarios para debatir sobre inmunización, One Health y el marco regulatorio europeo.

Toledo, 6 de marzo de 2026.- La ciudad de Toledo acoge hoy y mañana (5 y 6 de marzo) el International Immunization Summit 2026 (IIS26), un encuentro patrocinado por HIPRA que reúne en el Hotel Beatriz a expertos internacionales, responsables de salud pública y profesionales sanitarios para analizar el futuro de la inmunización y las estrategias necesarias para anticipar nuevas amenazas sanitarias.

En su segunda edición, tras la celebrada en Sevilla en 2025, el Summit refuerza su papel como foro de referencia en vacunación y prevención. El IIS26 cuenta con el aval de la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), además del respaldo de entidades portuguesas como la Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) y la Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP).

El programa del IIS26 aborda asuntos clave del debate sanitario actual: las lecciones aprendidas tras la COVID-19, el papel de la inmunización en un mundo interconectado, el enfoque One Health y su vínculo con las resistencias antimicrobianas, el marco regulatorio desde el ámbito nacional al europeo, y el rol de farmacéuticos y profesionales de enfermería en la prevención y la confianza del paciente a las vacunas.

Un debate enfocado en una mirada One Health

La jornada de hoy se abre con la conferencia “Epidemics and pandemics… What’s next?”, impartida por el virólogo Albert Osterhaus y presentada por Raúl Ortiz de Lejarazu. A continuación, la investigadora del CSIC Margarita del Val modera el debate One Health, centrado en vacunas y resistencias antimicrobianas, con una mirada puesta en la conexión entre salud humana, animal y ambiental y su impacto en la prevención de enfermedades emergentes.

Directores generales de Salud Pública como Yolanda Márquez, directora general de Salud Pública de Extremadura, Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de Cataluña y Joaquín Torres, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha también participaran en el debate.

El Summit incorpora además una mesa institucional sobre vacunación y cooperación global con participación de representantes de la Comisión Europea: Laurent Muschel (DG HERA) y Marta Valenciano (DG SANTE), junto a Sara Arias (ISGlobal), en una sesión centrada en experiencias y retos a nivel internacional.

El viernes 6 de marzo, el IIS26 profundiza en una mesa específica sobre COVID-19, centrada en lo aprendido y los retos pendientes, y en un bloque sobre claves regulatorias del ámbito nacional al europeo. El programa incluye también sesiones dedicadas al papel de la enfermería en la confianza, la comunicación y el cuidado del paciente, además de un debate sobre determinantes sociales de la vacunación, con foco en los factores que influyen en la cobertura vacunal más allá de la evidencia científica. La clausura correrá a cargo de Adolfo García-Sastre (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nueva York), con la conferencia “El futuro de las vacunas contra la gripe: ¿Es posible hacer frente a la gripe estacional y a futuras pandemias?”.

Inauguración institucional de primer nivel

El IIS26 se inaugura esta tarde con un acto institucional en el que se enmarca el objetivo del Summit: reforzar la preparación ante amenazas sanitarias a través de prevención, evidencia científica y coordinación.

La inauguración institucional correrá a cargo de Carles Fàbrega Comas, Managing Director Human Health de HIPRA, Filipe Froes, vicepresidente Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), Bernardo Gomes, presidente Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Joaquín Torres, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, César Hernández, director de Cartera Común de servicios de Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, además de los presidentes de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) y la Asociación Española de Vacunología (AEV).

