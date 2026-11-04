Expertos internacionales debatirán en Madrid el futuro de la prevención mediante imagen médica

Diagnóstico por imagen - HT MÉDICA

(Información remitida por la empresa firmante)

El 17º Curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzada (IMA 17), organizado por HT Médica y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en Madrid, con Philips como patrocinador

MADRID, 4

¿Hasta qué punto detectar antes una enfermedad permite mejorar la salud de las personas? ¿Cómo puede la imagen médica ayudar a identificar riesgos antes de que aparezcan los síntomas? ¿Y dónde están los límites entre una prevención eficaz y la realización de pruebas que pueden no aportar un beneficio clínico real?

Estas serán algunas de las cuestiones centrales del 17º Curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzada (IMA 17), que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Organizado por HT Médica y el centro hospitalario, y con Philips como patrocinador, el encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar el papel creciente de la imagen médica en la prevención, el cribado y la longevidad.

Bajo el lema "Ver antes, cuidar mejor", IMA 17 abordará cómo la evolución de la resonancia magnética (RM), la tomografía computarizada (TC), la imagen espectral, los biomarcadores y la inteligencia artificial está ampliando las posibilidades de conocer mejor el riesgo individual y detectar alteraciones en fases tempranas. El objetivo será revisar la evidencia científica disponible y debatir cómo trasladar estos avances a estrategias de prevención más personalizadas, eficaces y clínicamente justificadas.

Uno de los principales ejes del encuentro será la evolución hacia una medicina preventiva de precisión, en la que las decisiones clínicas puedan apoyarse no solo en las imágenes obtenidas, sino también en la integración de factores de riesgo, biomarcadores, información genética y otros datos clínicos.

El programa contará con especialistas internacionales como el Dr. Stuart A. Taylor, de University College London; el Dr. Matthew Lee, de la Universidad de Wisconsin-Madison; la Dra. Sadhna Verma, de la Universidad de Cincinnati; la Dra. María Valdés Hernández, de la Universidad de Edimburgo; y el Dr. Todd Berry, de Prenuvo Medical Group, entre otros expertos.

Sus intervenciones permitirán analizar diferentes aplicaciones de la imagen avanzada, desde el cribado oncológico y cardiovascular hasta la prevención neurovascular y neurodegenerativa, prestando especial atención a la evidencia disponible, la selección adecuada de pacientes y el impacto de los hallazgos en la toma de decisiones.

En este contexto, el Dr. Antonio Luna, director científico de HT Médica y codirector de IMA 17, destaca la necesidad de abordar la innovación desde una perspectiva rigurosa: "La imagen puede ayudarnos a conocer mejor la edad biológica, que no siempre coincide con la cronológica, y a detectar señales que no se reflejan en una analítica convencional. Pero detectar más no equivale automáticamente a mejorar la salud: debemos saber a quién estudiar, cómo actuar ante hallazgos incidentales y qué impacto tiene el cribado en la vida de los pacientes".

La resonancia magnética de cuerpo completo tendrá un protagonismo destacado en el programa científico, tanto por sus posibilidades en determinados escenarios de cribado oncológico como por los interrogantes que plantea su utilización en población asintomática. El Dr. Antonio Luna y el Dr. Kai Vilanova analizarán la evidencia científica, las indicaciones, la optimización de los protocolos y las limitaciones de esta técnica. Por su parte, el Dr. Todd Berry, de Prenuvo Medical Group, compartirá la experiencia de implantación de programas de RM de cuerpo completo a gran escala, incluyendo sus aplicaciones prácticas y los retos asociados al manejo de los hallazgos incidentales.

Otro de los grandes temas será el cribado oportunista, una estrategia que permite obtener información adicional de exploraciones realizadas inicialmente por otros motivos, mediante la identificación y cuantificación de biomarcadores de imagen.

Parámetros como la calcificación vascular, la distribución de la grasa abdominal, la composición corporal, la masa muscular o determinados indicadores de salud ósea pueden aportar información complementaria para evaluar el riesgo cardiometabólico y estudiar procesos relacionados con el envejecimiento.

La prevención cardiovascular también ocupará un lugar relevante, con intervenciones dedicadas a la aterosclerosis subclínica, la angiografía coronaria por TC y las principales lecciones de estudios como PESA, BioImage y REACT.

En el ámbito neurológico, el curso analizará las aplicaciones de la imagen en la predicción de demencia, la detección de enfermedad cerebrovascular silente y el diagnóstico y seguimiento de patologías neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer.

Estos avances plantean nuevas oportunidades para la medicina preventiva, pero también refuerzan la necesidad de definir qué hallazgos deben motivar una actuación clínica y cuáles requieren seguimiento o una interpretación prudente para evitar pruebas e intervenciones innecesarias.

La evolución de las tecnologías de imagen será otro de los grandes protagonistas de IMA 17, con especial atención a la optimización de los protocolos, la adquisición de imágenes, la cuantificación de biomarcadores y la integración de herramientas de inteligencia artificial en la práctica clínica.

Dentro de las sesiones dedicadas a la innovación en imagen médica, Javier Sánchez González, Clinical Scientist Lead de Philips Ibérica, abordará el papel de la resonancia magnética en la imagen preventiva, con especial atención a la aceleración de las exploraciones, las técnicas cuantitativas, la reproducibilidad de los resultados y el desarrollo de flujos de trabajo que faciliten su aplicación en diferentes entornos asistenciales.

Asimismo, el programa profundizará en las posibilidades de la TC espectral, con la participación del Dr. Nicolás Almeida, del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid, quien analizará su potencial para obtener información adicional sobre la caracterización de tejidos y su utilidad en la evaluación clínica.

La combinación de tecnología avanzada, biomarcadores de imagen e inteligencia artificial abre nuevas vías para transformar la información diagnóstica en conocimiento clínico útil. Su aplicación exige, no obstante, validar los resultados y evaluar tanto los beneficios como las limitaciones de cada técnica.

En palabras de Jimena Lapuerta, responsable de Diagnóstico por Imagen de Philips Ibérica: "La imagen médica está adquiriendo un papel cada vez más relevante en la forma de comprender el riesgo y orientar las decisiones clínicas. Desde Philips trabajamos para que la innovación tecnológica aporte información útil a los profesionales sanitarios y contribuya a una atención más personalizada, eficiente y centrada en las personas".

Un encuentro científico consolidado

Con su decimoséptima edición, el Curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzada consolida su trayectoria como espacio de actualización profesional, intercambio de conocimiento y debate científico sobre la evolución del diagnóstico por imagen.

A lo largo de sus diferentes ediciones, el encuentro ha reunido a profesionales, investigadores y expertos de distintos ámbitos clínicos y tecnológicos para compartir experiencias, revisar la evidencia científica y analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica asistencial.

Más información y programa científico: https://imagenavanzada.es

Emisor: Philips

Contacto: Ruth Pascual, Responsable de Marketing y Comunicación de HT Médica, e-mail r.pascual@htmedica.com, tel. 610 825 815. César García Requena, Brand & Communications Manager de Philips Ibérica, tel.670 264 471, e-mail cesar.garcia.requena@philips.com