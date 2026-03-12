Expertos en Madrid urgen reconocer la Sensibilidad Química como enfermedad en la CIE-11

Declaración de Madrid. SQM en el CIE11 - CONFESQ

Madrid, 12 de marzo de 2026.-

El X Congreso Internacional de Medicina Ambiental en Madrid reunió a expertos mundiales para abordar, entre otros temas, la inclusión de la Sensibilidad Química Múltiple en la CIE-11 de la OMS, con la participación de la presidenta de CONFESQ. Se debatieron los riesgos de los tóxicos ambientales en enfermedades crónicas, destacando la necesidad de reconocimiento médico y social

El X Congreso Internacional de Medicina Ambiental, celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense Madrid, reunió a expertos de todo el mundo para debatir sobre la creciente incidencia de enfermedades ambientales y sus implicaciones para la salud pública. Con una asistencia de 150 personas de manera presencial y 100 más a través de la transmisión en línea, el congreso abordó la importancia de profundizar en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de afecciones relacionadas con factores ambientales, como la Sensibilidad Química Múltiple (SQM), la electrohipersensibilidad y la fibromialgia.



La Declaración de Madrid, una de las acciones claves del evento, destaca la necesidad urgente de incorporar la SQM en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS. Este reconocimiento es crucial, según los expertos, para garantizar un diagnóstico adecuado y facilitar el acceso a un tratamiento especializado para los afectados por esta enfermedad. La presidenta de la Fundación Alborada, Dra. Pilar Muñoz-Calero, subrayó que "reconocer esta enfermedad es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la salud, la dignidad y la atención adecuada de las personas afectadas", haciendo eco de la falta de inclusión en la clasificación internacional actual. Por su parte, la presidenta de CONFESQ, María López Matallana, enfatizó la necesidad de codificación de la SQM por parte de la OMS, señalando que "los pacientes están desamparados".



La participación internacional fue uno de los puntos destacados del congreso. Entre los expertos invitados se encontraban figuras reconocidas como el Dr. Martin L. Pall, quien presentó sobre los efectos de los campos electromagnéticos y su relación con diferentes patologías, y la Dra. Kalpana Patel, quien discutió la naturaleza multisistémica de la sensibilidad química. Asimismo, el Dr. Pol de Saedeleer abordó los mecanismos biomédicos de la enfermedad de Lyme crónica, compartiendo perspectivas sobre tratamientos personalizados.



Las mesas redondas del evento también abordaron temas como la toxicidad del moho, la disrupción endocrina y metabólica, y las interacciones entre la radiación electromagnética y la salud. Los debates señalaron un consenso entre especialistas: los tóxicos ambientales no solo provocan problemas de salud especificos como la SQM, sino que también están relacionados con un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas, incluyendo alteraciones neurológicas y trastornos hormonales y metabólicos.



El congreso concluyó con la esperanza de recoger más de 5,000 firmas adicionales para reforzar la Declaración de Madrid, que destaca la importancia de una visión clínica y científica clara que evite la banalización de estas afecciones, solicitando expresamente la inclusión de la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) en el CIE11 de la Organización Mundial de la Salud. La DECLARACION DE MADRID puede firmarse aqui.



CONFESQ, que representa a más de 15,000 personas afectadas por estas enfermedades a través de sus asociaciones, tiene como misión defender sus derechos sanitarios y sociales, además de promover la investigación y el reconocimiento institucional de estas patologías.







