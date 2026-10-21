Expertos en políticas culturales analizarán el futuro de la industria musical en el II Congreso CIIIC

Expertos en políticas culturales analizarán el futuro de la industria musical en el II Congreso de Investigación CIIIC - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La II edición del Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC), organizado por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), reunirá el 28 de octubre a profesionales, académicos e investigadores en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el marco de BIME

La jornada contará con la ponencia inaugural del experto internacional en políticas culturales Justin O’Connor y la presentación de la plataforma basada en IA del productor musical Joe Marlett

Barcelona, 21 de octubre de 2026 - La II edición del Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC) organizado por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) reunirá el 28 de octubre en Bilbao a investigadores y profesionales del sector para debatir sobre políticas culturales, la transformación de la industria musical y las nuevas formas de consumo cultural.

El congreso académico, que se celebrará en el marco del encuentro de la industria musical BIME, arrancará con la ponencia inaugural ¿Quién mantiene viva la música? Cultura, poder y futuro del ecosistema musical, a cargo del experto internacional en políticas culturales Justin O’Connor, profesor de Economía Creativa y Economía de la Cultura en la Universidad de Adelaida (Australia).

Otro de los momentos destacados de la jornada será la presentación de la plataforma NorthAegis, fundada por el productor e ingeniero de mezcla nominado a los Grammy Joe Marlett. La herramienta basada en IA, que analiza mezclas musicales, busca acercar la experiencia de profesionales en activo a la formación y el desarrollo de nuevos talentos.

La Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) presentará también durante el Congreso una cartografía de mujeres y disidencias de género en la industria musical, liderada por su fundadora Almudena Heredero. Además, el programa también incluye un informe elaborado por la Asociación de Festivales de Música (FMA) sobre el impacto económico del sector.

Investigación sobre el ecosistema musical

Uno de los principales objetivos del CIIIC es ser un espacio de referencia en el ámbito académico, contribuyendo a la generación y transferencia de conocimiento sobre las dinámicas socioeconómicas, tecnológicas y culturales que configuran la industria musical. En su segunda edición, se presentarán las mesas de comunicaciones tituladas

“Ecosistemas musicales en transformación” y “Creación, poder y algoritmos en el ecosistema musical”, que incluyen trabajos de investigación elaborados por docentes de universidades españolas.

14.ª edición de BIME

BIME Bilbao presentó la programación completa de su decimocuarta edición en el Museo Vasco, en el que la directora de BIME y decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC, Isabel Villanueva, recordó el principal objetivo del evento: “BIME nació con una vocación muy clara: ser un espacio útil para la industria musical, donde todos los que forman parte de ella, desde artistas y profesionales hasta empresas y nuevos proyectos, puedan encontrarse, compartir conocimiento y avanzar juntos. Un punto de encuentro donde la creación, la formación y la investigación se conectan con la industria para generar nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de todo el sector”.

Isabel Villanueva fue nombrada Executive Honoree en los Billboard Latin Women in Music 2026 y desde 2025 lidera la apuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC por un plan de estudios profesionalizador que incorpore las tecnologías emergentes y con un claro enfoque internacional hacia las industrias culturales y creativas.

El CIIIC en el marco del BIME Pro

La II edición del Congreso forma parte del programa de BIME Pro, el punto de encuentro para la industria musical internacional que reúne a profesionales empresas y delegaciones de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Suiza y Países Bajos, entre otros territorios, para analizar los retos del sector y generar nuevas conexiones y oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico.

Sobre la UIC

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional.

Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión.

Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores.

Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cinco aulas de empresa, ocho institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

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