Infografía sobre beneficios de los lácteos - FEN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026. - El Libro Blanco de los Lácteos recuerda que son etapas clave para consolidar hábitos alimentarios saludables y alcanzar un adecuado desarrollo físico y nutricional

La infancia y la adolescencia representan dos de las etapas más exigentes desde el punto de vista nutricional. Durante estos años se produce un intenso crecimiento físico, el desarrollo de tejidos y órganos, así como la adquisición del denominado pico de masa ósea, un factor determinante para la salud futura. En este contexto, los productos lácteos desempeñan un papel fundamental por su elevada densidad nutricional y su capacidad para aportar nutrientes esenciales de forma altamente biodisponible.



Según Rosaura Leis, catedrática de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y coordinadora del Libro Blanco de los Lácteos, la pérdida progresiva de adherencia a los patrones tradicionales de alimentación y el descenso del consumo de lácteos entre los más jóvenes "pone en riesgo la salud nutricional y metabólica" de niños y adolescentes, precisamente en una etapa de la vida en la que sus necesidades nutricionales son especialmente elevadas.



Los expertos participantes en el Libro Blanco de los Lácteos, publicado por la FEN con apoyo de InLac, destacan que la leche y los productos lácteos constituyen una fuente de proteínas de alto valor biológico, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo. Además, aportan minerales como calcio y fósforo, así como vitaminas del grupo B, vitamina D y otros nutrientes que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo.



De acuerdo con Rosaura Leis y las especialistas Rocío Vázquez-Cobela, Lucía Rivas-Rodríguez e Isabel Izquierdo-López, autoras del capítulo dedicado a infancia y adolescencia, los lácteos son esenciales porque proporcionan energía, macronutrientes y micronutrientes necesarios para acompañar el crecimiento. Además, favorecen la absorción del calcio gracias a la presencia de lactosa y componentes derivados de la caseína, lo que convierte a este grupo de alimentos en una herramienta nutricional especialmente valiosa durante las primeras etapas de la vida.



Claves para construir huesos fuertes desde la infancia

Uno de los aspectos que más destacan los expertos es la importancia de los lácteos para la salud ósea. El calcio y la vitamina D desempeñan un papel fundamental en la formación y mantenimiento del hueso, pero su efecto depende también de la capacidad de absorción y aprovechamiento por parte del organismo.



Según las profesoras Ana M. López Sobaler y Aránzazu Aparicio Vizuete, de la Universidad Complutense de Madrid, la infancia y la adolescencia son periodos estratégicos para alcanzar un óptimo pico de masa ósea, ya que una adecuada mineralización durante estos años contribuye a prevenir problemas óseos en etapas posteriores de la vida. Las autoras recuerdan además que la leche y los productos lácteos constituyen la principal fuente dietética de calcio de la población española y destacan que el calcio contenido en los lácteos presenta una elevada biodisponibilidad gracias a las características propias de la matriz láctea.



En esta misma línea, el equipo liderado por Rosaura Leis señala que se recomienda que los niños menores de 9 años consuman aproximadamente 500 ml de lácteos al día, mientras que en la adolescencia esta cantidad debería superar los 600 ml diarios para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales propias de esta etapa.



Un aliado para una dieta de mayor calidad

La evidencia científica recopilada en el Libro Blanco de los Lácteos también muestra que el consumo habitual de lácteos se asocia con una mejor calidad global de la dieta.



Según Gregorio Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y Bromatología y coordinador del análisis sobre estudios alimentarios y consumo de lácteos, los niños son uno de los grupos poblacionales que presentan mayores consumos de leche y derivados, y quienes consumen lácteos suelen mostrar una mejor adecuación nutricional y una alimentación más equilibrada. Además, los estudios revisados indican que la leche y sus derivados constituyen la principal fuente de calcio de la alimentación occidental y contribuyen de manera relevante a cubrir las necesidades de otros nutrientes clave.



Los expertos alertan, sin embargo, de que el consumo de alimentos menos saludables tiende a aumentar con la edad, mientras disminuye el de alimentos como frutas, verduras y lácteos, lo que refuerza la necesidad de promover hábitos alimentarios adecuados desde edades tempranas.



Más allá de la leche: el valor añadid o de los lácteos fermentados

El documento también pone en valor el papel de productos como el yogur y otros lácteos fermentados. Según los investigadores Javier Fontecha y Manuela Juárez, estos alimentos contienen microorganismos vivos que pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal y aportar beneficios adicionales para la salud digestiva e inmunitaria. Además, presentan una mejor tolerancia para determinadas personas con dificultades para digerir la lactosa.



De hecho, el propio equipo coordinado por Rosaura Leis destaca que el yogur puede favorecer una microbiota intestinal más saludable y contribuir al adecuado desarrollo inmunológico durante la infancia. "En la infancia y la adolescencia se deben consumir al menos tres lácteos al día. Es necesario fomentar su consumo debido a los requerimientos de vitaminas y minerales, especialmente calcio y vitamina D", concluyen los autores del capítulo dedicado a estas etapas de la vida.



El Libro Blanco de los Lácteos reúne el trabajo de más de cincuenta especialistas de reconocido prestigio procedentes de diferentes universidades, hospitales y centros de investigación españoles. La publicación analiza el papel de los lácteos desde una perspectiva científica, multidisciplinar y práctica, utilizando una metodología DAFO que examina fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en cada área de estudio.







Contacto

Nombre contacto: Gabinete de Comunicación

Descripción contacto: Tactics Europe

Teléfono de contacto: 91 506 28 60





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1276680/Infografa_n3_Lcteos_en_la_infancia_y_adolescencia.jpg

Pie de foto: Infografía sobre beneficios de los lácteos

Autor: FEN