Expertos de toda Europa se reunirán en octubre para abordar cómo llenar de sentido "la nueva longevidad"

I Seminario Científico Internacional sobre "La nueva longevidad: reto y oportunidad", organizado por el Campus de la Experiencia de UIC Barcelona con la European Federation of Older Students.

EI Seminario Científico Internacional, que se celebrará en Calonge (Girona) del 23 al 25 de octubre, pretende difundir y promover nuevas estrategias que den respuesta a las necesidades de las personas mayores para disfrutar de una vida con sentido, saludable y activa, física e intelectualmente; y también para seguir siendo útiles a su entorno.

Participarán en el seminario expertos como el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la promoción del estilo de vida europeo (2019-2024), Margaritis Schinás, y el director científico del Programa de Mayores de la Fundació "La Caixa", el Dr. Javier Yanguas, que se celebrará en Calonge (Girona) del 23 al 25 de octubre.

Barcelona, 29 de septiembre de 2025.- Expertos de referencia en envejecimiento saludable y activo de la población abordarán los retos y oportunidades que plantea la longevidad en el I Seminario Científico Internacional del Campus de la Experiencia de UIC Barcelona, que tendrá lugar en el Castillo de Calonge (Girona) del 23 al 25 de octubre.

El encuentro contará, entre otros, con la intervención del vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la promoción del estilo de vida europeo (2019-2024), Margaritis Schinás, y del director científico del Programa de Mayores de la Fundació "La Caixa", el Dr. Javier Yanguas.

El seminario, que cuenta con el apoyo de la European Federation of Older Students (EFOS) y de la Agencia Europa Erasmus+, tiene como objetivo promover nuevas estrategias que den respuesta a las necesidades de las personas mayores para que puedan disfrutar de una vida saludable y activa, física e intelectualmente.

Los mayores representan un porcentaje cada vez más importante de la población, y está previsto que en 2050 una de cada seis personas tenga más de 65 años. Esta situación plantea importantes desafíos para garantizar su bienestar. Por ello, los especialistas coinciden en que son necesarias nuevas formas de abordar el envejecimiento, que busquen la realización personal de las personas mayores, su correcta adaptación a un entorno que está en constante cambio y que eviten situaciones de soledad no deseada o aislamiento.

Durante el congreso, los expertos propondrán nuevos enfoques sobre la longevidad de la población y estudiarán las oportunidades que genera para la salud, la educación, las políticas públicas, la empresa y la cohesión social. 'Sentido y calidad de vida en la tercera edad', 'Sociedad relaciones, vínculos y prescripción social' o 'La transmisión de valores entre generaciones' son algunos de los temas que se tratarán en el seminario.

El director del Campus de la Experiencia, Jordi Miralbell, ha destacado que este primer seminario, celebrado conjuntamente con la European Federation of Older Students, EFOS, y con la colaboración del Ayuntamiento de Calonge y Sant Antoni y de la Agencia Erasmus+, "es una oportunidad única de escuchar y compartir propuestas con colegas de muy distinta procedencia, mayoritariamente europea, en torno a un importante fenómeno común: la actual generación de personas mayores, que están reclamando un lugar en la sociedad".

El Campus de la Experiencia, una iniciativa de éxito.

El Campus de la Experiencia de UIC Barcelona, que empezó a funcionar en el curso 2018-2019, tiene como objetivo la formación académica y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 50 años. Ofrece una formación de tres años de duración sobre historia, arte, filosofía, literatura, ciencia, tecnología, derecho, economía, sociología, psicología y ciencias de la salud, con el nivel de exigencia propio de una universidad. En la actualidad, cuenta con más de 500 alumnos matriculados y dispone de secciones en Barcelona, el Penedès, Calonge i Sant Antoni, Bolvir de Cerdanya y Andorra.

Este programa nace a raíz de la demanda de este sector de la población por seguir formándose, cultural y socialmente, y para facilitar, además, dinámicas comunitarias y de relación. Desde su creación, el número de alumnos ha ido creciendo año tras año.

Según Miralbell, "cada vez son más las personas que llegan a la edad de la jubilación en plenitud. La experiencia, el talento y la energía que tienen son activos imprescindibles para construir la nueva sociedad y el Campus de la Experiencia canaliza esta nueva necesidad social e individual de muchos".

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 49 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

