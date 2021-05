Expertos de UIC Barcelona demuestran el uso de técnicas clásicas en iglesias románicas del valle de Arán

El estudio, publicado en la revista científica 'Nexus Network Journal', ha sido elaborado por el director de UIC Barcelona School of Architecture, Josep Lluis i Ginovart, y los profesores Íñigo Ugalde y Cinta Lluis Teruel

El informe constata que los templos de Santa Eulària d'Unha, Santa Maria d'Arties, Sant Pèir de Betlan, Sant Andrèu de Casau y Sant Miquèu de Vilamòs fueron trazados en su eje de acuerdo con el equinoccio solar y de manera muy precisa

Los investigadores concluyen que en el trazado de estas iglesias se utilizaron sistemas instrumentales heredados de Vitruvio,Hyginus Gromaticus, Gisemundus o Gerbertus Aureliacensis

Barcelona, 11 de mayo de 2021. Cinco iglesias románicas del valle de Arán (Lleida) construidas entre los siglos XI y XIII se trazaron de acuerdo con el equinoccio solar mediante el uso de técnicas heredadas de la antigüedad, según un estudio elaborado por el director de UIC Barcelona School of Architecture, Josep Lluis i Ginovart, y los profesores Íñigo Ugalde y Cinta Lluis Teruel.

En el estudio, titulado "Cosmology and Precision in the Val d'Aran" y publicado en la revista científica Nexus Network Journal, los investigadores analizaron la orientación de las 24 iglesias románicas de la comarca mediante el uso de un escáner láser terrestre y un software informático que les permitió desarrollar un modelo 3D muy perfeccionado para cada uno de los templos. El objetivo del estudio, según Josep Lluis i Ginovart, era determinar las prácticas geométricas que podrían haber conocido quienes construyeron estas iglesias orientadas al este.

Gracias a esta técnica, los expertos comprobaron el alto grado de precisión del trazado de las iglesias de Santa Eulària d'Unha, Santa Maria d'Arties, Sant Pèir de Betlan, Sant Andrèu de Casau y Sant Miquèu de Vilamòs. Según los investigadores, todas ellas fueron trazadas en su eje de acuerdo con el equinoccio solar y de manera muy precisa.

Los investigadores han explicado que "debido a la gran precisión de su trazado, muy próxima a la alcanzada por la técnica romana, determinamos que debieron de utilizarse métodos de base científica" y han aclarado que, aunque no es posible determinar con exactitud el método usado, "resulta plausible plantear que hubiese un conocimiento teórico y práctico de base tardoclásica durante el replanteo de estas iglesias". "La topografía montañosa de la zona hace imposible una orientación equinoccial basada en la visión directa. Tras constatar la alta precisión en la orientación de las iglesias estudiadas, nuestro estudio concluye que debieron de trazarse usando sistemas instrumentales ideados por Vitruvio, Hyginus Gromaticus, Gisemundus o Gerbertus Aureliacensis", han añadido.

Diferencias con las iglesias del Valle de Boí

El mismo grupo de investigadores ha llevado a cabo un segundo estudio que constata las diferencias existentes entre las iglesias románicas del valle de Arán y las del valle de Boí, también en Lleida.

Bajo el título "Gisemundus and the orientation of the romanesque churches in the Spanish Pyrenees", publicado por la revista científica Mediterranean Archaeology and Archaeometry, el estudio establece que en el caso del valle de Boí "no se seguía el criterio litúrgico de orientar las iglesias hacia el este". Además, en el caso del valle de Arán "los templos estaban cubiertos con estructuras de madera que, posteriormente fueron sustituidos por bóvedas de cañón sobre las pilas originales de sección circular", hecho que no sucedió en el caso de Boí, según los expertos.

