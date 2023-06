La explosión de la IA: el potencial de Nvidia y otras acciones en auge en bolsa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de junio

Los analistas de Freedom Finance Europe observan posibles oportunidades de inversión en compañías vinculadas al sector de la inteligencia artificial con el interés que está despertando por parte de los inversores

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una fuerza impulsora en el mundo de la tecnología y los inversores están atentos a las oportunidades que brinda este campo en constante crecimiento. Empresas líderes en la industria, como Nvidia (NVDA), están capitalizando esta revolución y obteniendo resultados financieros impresionantes.



Tras la publicación de su informe trimestral, Nvidia experimentó un aumento en el precio de sus acciones de más del 24%, lo que agregó 184.000 millones de dólares a su capitalización bursátil. Este hito representa uno de los mayores incrementos en un solo día en la historia del mercado bursátil. Los inversores se mostraron entusiasmados por los sólidos resultados financieros de la empresa y, sobre todo, por las perspectivas prometedoras para el próximo trimestre.



La principal razón detrás de este fenomenal crecimiento fue el segmento del Data Center, el principal beneficiario de la revolución de la IA. Nvidia planea aumentar significativamente sus ingresos en esta área durante la segunda mitad del año, impulsado por una cartera de pedidos en crecimiento. Para satisfacer esta creciente demanda, la compañía está en contacto con contratistas, incluido TSMC, con el objetivo de expandir su capacidad.



El CEO de Nvidia, Jensen Huang, pronostica que en los próximos 10 años todos los centros de datos estarán acelerados y se utilizarán diferentes tipos de chips (GPU, CPU, DPU, etc.) para tareas específicas, logrando así la máxima eficiencia. Esto demuestra que la tecnología de IA no es solo una moda pasajera, sino una tendencia respaldada por una inversión significativa.



Las otras grandes alternativas



Nvidia no es la única empresa que se beneficia de esta tendencia. Otras compañías destacadas incluidas en las principales selecciones de beneficiarios de la IA son:



• Adobe (ADBE), que integra activamente herramientas de IA en sus productos, especialmente en los ámbitos del diseño y los gráficos.



• Advanced Micro Devices (AMD), uno de los principales fabricantes mundiales de chips para servidores y centros de datos, que se ha convertido en uno de los pocos competidores capaces de desafiar a Nvidia en el campo de la IA.



• Amazon (AMZN), que utiliza activamente la IA en todos sus procesos internos y segmentos de negocio. La división de servicios en la nube de Amazon está construyendo capacidad de servidores para entrenar y aplicar modelos de IA, y también está desarrollando sus propios chips para este propósito.



• Broadcom (AVGO), con una amplia línea de productos en el segmento de los centros de datos, se encuentra en una posición sólida para beneficiarse del crecimiento de la demanda de soluciones de IA.



• Alteryx (AYX), que integra la IA en sus productos y plataformas de software para ayudar a las empresas a generar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y tomar decisiones empresariales informadas.



• Baidu (BIDU), una empresa china de Internet que ha lanzado un homólogo de ChatGPT, ya integrado en su motor de búsqueda



• Salesforce (CRM), un proveedor líder mundial de sistemas CRM, que está desarrollando soluciones propias de IA para aumentar la productividad de sus clientes.



Estas empresas son solo una muestra de los beneficiarios de la tendencia de la IA, y la lista continúa expandiéndose a medida que esta tecnología sigue emergiendo. Se esperan numerosos desarrollos interesantes en un futuro cercano.



La IA se ha convertido en un tema central en la agenda informativa, pero a diferencia de algunas acciones "meme" de empresas con problemas financieros, las discusiones en torno a la IA se centran en su potencial transformador y en las oportunidades que brinda a los inversores.



A medida que la tendencia de la IA continúa evolucionando, se espera que más empresas se unan a la lista de beneficiarios. La revolución de la IA está en pleno apogeo y ofrece un panorama emocionante tanto para los inversores como para el desarrollo tecnológico.



Descargo de responsabilidad: El capital está en riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El material presentado no pretende representar un "asesoramiento de inversión" ni proporcionar servicios de "análisis de inversiones". Es importante hacer un análisis propio antes de hacer cualquier inversión en el mercado de valores.



Acerca de Freedom Holding Corp.



Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, como negociación de valores, estudio y asesoramiento de inversiones, así como servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes de EE.UU., Europa y Asia Central.



Acerca de Freedom Finance Europe



Freedom Finance Europe, la división europea de Freedom Holding Corp., es el único corredor de bolsa con sede en la Unión Europea listado en el NASDAQ, con más de 5.500M€ bajo gestión. El Grupo es una compañía de inversión internacional con una capitalización bursátil de más de USD 4.500M.



A través de su plataforma online (web y app) Freedom24, ofrece a los operadores acceso directo a 15 mercados bursátiles mundiales, como NYSE, Nasdaq, LSE y Euronext, entre otros. Freedom Finance Europe está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para prestar servicios a clientes de la UE. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, la empresa cuenta con agentes vinculados y oficinas de representación en Berlín, Madrid, París, Milán, Viena, Varsovia y Atenas.







Contacto

Nombre contacto: IT Comunicación

Teléfono de contacto: +34933621034