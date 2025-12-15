Explotar los yacimientos petrolíferos urbanos: cómo aprovechar el valor de las películas plásticas de desecho

(Información remitida por la empresa firmante)

¿Cómo se puede convertir una película plástica desechada en combustible y pasar de un residuo a un tesoro?

HANGZHOU, China, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Existen cientos de millones de toneladas de materiales ligeros en los residuos de construcción y demolición, de los cuales aproximadamente el 50 % son películas de PP y PE. Junto con las películas plásticas procedentes de residuos sólidos urbanos, residuos de vertederos, películas agrícolas y películas de acolchado, estos forman enormes "campos petrolíferos urbanos" que esperan ser explotados. Sin embargo, las tecnologías de clasificación tradicionales no logran una separación de alta pureza de las películas de PP/PE, lo que deja este potencial energético sin explotar durante años.

La clave para desbloquear estos "yacimientos petrolíferos urbanos" reside en una tecnología de clasificación eficiente.

Los materiales ligeros contienen impurezas complejas, como películas de PVC y PET, virutas de madera, residuos plásticos, papel y arena. Las películas de PVC y PET, visualmente similares a las de PP/PE, representan los mayores desafíos de clasificación y su eliminación es crucial debido a su grave impacto en la pirólisis: el PVC libera cloruro de hidrógeno a altas temperaturas, lo que corroe los equipos y genera dioxinas tóxicas; el PET tiene una alta temperatura de pirólisis y produce componentes que contienen oxígeno y reducen la estabilidad del combustible y su poder calorífico.

FASTSORT-FILM (clasificador óptico hiperespectral con inteligencia artificial de películas) de DATABEYOND potencia la extracción de "yacimientos petrolíferos urbanos".

Gracias a una base de datos de IA líder en la industria y un reconocimiento de precisión hiperespectral de 256 bandas, separa películas de PP/PE de materiales ligeros complejos con una precisión superior al 95 %, a la vez que elimina eficazmente películas de PVC, PET y otras impurezas. Esto garantiza la pureza de la materia prima para la pirólisis posterior y elimina la interferencia de impurezas en origen.

La película de PP/PE de alta pureza se puede convertir en aceite de pirólisis mediante craqueo térmico anaeróbico. Tras un refinado posterior, este aceite se convierte en componentes de combustibles como diésel y gasolina fuera de especificación: cada tonelada de película de PP/PE produce entre 0,6 y 0,75 toneladas de aceite. Este proceso permite un ciclo sostenible de conversión de residuos en energía y reduce significativamente las emisiones de carbono.

Los "yacimientos petrolíferos urbanos" ya no son un sueño lejano, sino una oportunidad ecológica de nuestro tiempo. La tecnología de clasificación inteligente de DATABEYOND está impulsando avances en la transición energética global y fomentando la protección del medio ambiente. Al impulsar la innovación, impulsamos la economía circular. Únase a nosotros para explorar estos yacimientos mediante la colaboración y soluciones de vanguardia para impulsar el desarrollo sostenible.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-OPC12uKXCs

