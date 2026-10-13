EXPO 2027 Belgrade destaca las oportunidades turísticas y empresariales en Zagreb

(Información remitida por la empresa firmante)

ZAGREB, Croacia, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Profesionales del turismo y empresas croatas se reúnen hoy con representantes serbios durante Visit Serbia B2B Networking, para explorar oportunidades de cooperación ante EXPO 2027 Belgrade, la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales.

El evento presentará las oportunidades turísticas y empresariales de Serbia mediante reuniones B2B, presentaciones, una rueda de prensa, un panel de debate y un cóctel.

Igor Kovačević, director de Operaciones (COO) y del Departamento de Participantes Internacionales de EXPO 2027, declaró:

EXPO 2027 Belgrado es una oportunidad para toda la región. Como primera Exposición Especializada celebrada en los Balcanes Occidentales, reunirá a empresas, instituciones y profesionales del turismo para cooperar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Queremos que las empresas vean la exposición como una plataforma para conectar con socios y aprovechar sus oportunidades, ahora y en el futuro.

Relaciones comerciales entre Croacia y Serbia

Según la Cámara de Economía de Croacia, el comercio bilateral alcanzó casi 2.500 millones de euros en 2025, reflejando vínculos en turismo, transporte, energía, tecnología, construcción y agricultura.

Zagreb forma parte de la gira internacional Visit Serbia, que promueve el potencial turístico y empresarial serbio.

Detalles del evento

• Fecha: 14 de octubre de 2026

• Lugar: Hotel Westin, Kršnjavoga 1, Zagreb, Croacia

Sobre EXPO 2027 Belgrade

Bajo el lema Jugar por la humanidad: deporte y música para todos, EXPO 2027 Belgrade se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027. Más de 140 participantes internacionales han confirmado su presencia y se esperan millones de visitas durante 93 días.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

Más información: EXPO 2027 Belgrade

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