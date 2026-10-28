EXPO 2027 Belgrado conectará a profesionales del turismo y los negocios de Grecia y Serbia en Atenas

(Información remitida por la empresa firmante)
ATENAS, Grecia, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Empresarios y profesionales del turismo de Grecia y Serbia se reunirán el 29 de octubre en el InterContinental Athenaeum Athens para explorar alianzas de cara a EXPO 2027 Belgrado, la primera Expo Especializada de los Balcanes Occidentales.
El evento forma parte de la gira internacional de EXPO 2027 y comenzará con una rueda de prensa con Igor Kovačević, director de Operaciones y del Departamento de Participantes Internacionales, y Dimitrios Skaikos, comisario general de la sección griega.
Las presentaciones, la mesa redonda y las sesiones B2B fomentarán oportunidades comerciales y contactos para crear viajes que combinen la visita a la Expo con experiencias en Serbia.
Grecia es un socio natural para construir puentes culturales y empresariales y fortalecer los vínculos que ayudarán a recibir al mundo en Belgrado, afirmó Kovačević.
En 2025, el comercio bilateral de bienes alcanzó los 884 millones de euros y el de servicios, unos 1.270 millones, según el Ministerio de Comercio Interior y Exterior de Serbia.
Detalles del evento
- Fecha: 29 de octubre de 2026
- Rueda de prensa: 9:30–10:30
- Programa principal: 10:30–13:30
- Lugar: InterContinental Athenaeum Athens, salas Ypsilon y Omikron, avenida Syngrou 89–93, Atenas.
EXPO 2027 se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto bajo el lema Juega por la humanidad: deporte y música para todos. Se esperan más de 140 participantes internacionales, cuatro millones de visitas, más de 250 eventos empresariales bilaterales y 50.000 reuniones de negocios.
Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com
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