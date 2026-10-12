EXPO 2027 Belgrado crea nuevas oportunidades de negocio para Serbia y Macedonia del Norte

(Información remitida por la empresa firmante)

SKOPIE, Macedonia del Norte, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El crecimiento del comercio y el turismo está generando nuevas oportunidades para Serbia y Macedonia del Norte de cara a la EXPO 2027 Belgrado.

El evento de networking B2B Visit Serbia, celebrado en Skopie, reunió a más de 50 representantes de los sectores empresarial y turístico para explorar oportunidades de colaboración vinculadas a la Expo. Organizado como parte del roadshow internacional Visit Serbia, el encuentro también puso de relieve las posibilidades de desarrollar iniciativas turísticas conjuntas.

Macedonia del Norte participará en la EXPO 2027 con un pabellón nacional bajo el lema All Rhythms of the Sun, en el que presentará su música, gastronomía, vino, turismo, cultura e industrias creativas.

Invitamos a las comunidades empresarial y turística de Macedonia del Norte a convertir la EXPO 2027 Belgrado en una oportunidad compartida para nuestra región, afirmó Danilo Jerinić, CEO de EXPO 2027 Belgrado.

El programa empresarial de la Expo incluirá seis foros, un Global Business and Technology Summit de dos días, más de 250 eventos bilaterales y más de 50.000 reuniones de negocios. Una plataforma digital B2B ayudará a las empresas a encontrar socios y concertar reuniones.

Los participantes también exploraron itinerarios turísticos conjuntos que conecten ambos países. Entre enero y julio de 2026, 82.047 visitantes de Macedonia del Norte viajaron a Serbia, lo que supone un aumento interanual del 22 %.

La EXPO 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema Play for Humanity: Sport and Music for All. La exposición, de 93 días de duración, reunirá a más de 140 participantes y se espera que atraiga alrededor de cuatro millones de visitas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.comMás información: EXPO 2027 Belgrade

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