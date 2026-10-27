EXPO 2027 Belgrado: Faltan 200 días y se aceleran los preparativos empresariales y turísticos

(Información remitida por la empresa firmante)

BELGRADO, Serbia, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- A 200 días de la inauguración de EXPO 2027 Belgrado, el 15 de mayo de 2027, los preparativos se aceleran. Se esperan más de 140 participantes internacionales, más de cuatro millones de visitas y 8.000 eventos bajo el lema Play for Humanity: Sport and Music for All.

En Surčin avanzan los trabajos en siete pabellones de exposición, cuya entrega a los países participantes está prevista para el 1 de diciembre. También se preparan el transporte, la seguridad y los servicios al visitante.

Nuestra prioridad es recibir al mundo el 15 de mayo y convertir EXPO 2027 Belgrado en un catalizador de alianzas internacionales duraderas y crecimiento económico, en beneficio de Serbia, la región y nuestros socios internacionales, afirmó Danilo Jerinić, director de EXPO 2027 Belgrado.

Este es el momento de que las empresas y los socios turísticos participen en este encuentro internacional y establezcan vínculos duraderos, añadió.

Mediante la iniciativa Visit Serbia, representantes de la Expo se han reunido con profesionales del turismo en Bratislava, Skopie, Zagreb, Liubliana y Viena. Atenas será la próxima parada, el 29 de octubre. La iniciativa busca desarrollar paquetes turísticos que combinen EXPO 2027 con otros destinos de Serbia.

Sobre EXPO 2027 Belgrado

EXPO 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027. Unas 50.000 reuniones empresariales y más de 175 eventos de negocios ofrecerán oportunidades para establecer alianzas internacionales.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.comMás información: https://expobelgrade2027.org/en

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