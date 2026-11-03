Exportaciones españolas en 2026: Mail Boxes Etc. analiza los nuevos retos logísticos para las pymes

Almacén logístico - Mail Boxes Etc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 03 de noviembre de 2026.-

Las exportaciones españolas alcanzaron los 264.182 millones de euros entre enero y agosto de 2026, marcando un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el crecimiento del comercio exterior coincide con un escenario de incertidumbre arancelaria y nuevas exigencias regulatorias, como el Reglamento europeo sobre deforestación. Mail Boxes Etc. analiza los principales desafíos que deberán afrontar las pymes españolas para mantener su competitividad internacional

El crecimiento de las exportaciones exige una logística cada vez más especializada

El comercio exterior español mantiene su dinamismo. Según los últimos datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes alcanzaron los 264.182 millones de euros entre enero y agosto de 2026, un 3,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.



Este crecimiento refleja la capacidad de las empresas españolas para competir internacionalmente, pero también pone de manifiesto la necesidad de adaptar sus operaciones logísticas a un entorno comercial cada vez más exigente.



Mail Boxes Etc., red especializada en envíos, logística y servicios empresariales, identifica los tres grandes desafíos que marcarán la actividad exportadora de las pymes en los próximos meses.



1. Nuevas exigencias regulatorias para el comercio internacional

Uno de los cambios más relevantes es la próxima aplicación del Reglamento europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR), que introduce obligaciones de trazabilidad y diligencia debida para determinadas materias primas y productos derivados.



Su aplicación comenzará el 30 de diciembre de 2026 para los operadores medianos y grandes y, con carácter general, el 30 de junio de 2027 para las microempresas y pequeñas empresas.



Aunque afecta únicamente a determinados productos y operadores, esta normativa refleja una tendencia creciente hacia un comercio internacional con mayores exigencias de trazabilidad y control documental.



2. Aranceles e incertidumbre en los mercados internacionales

La evolución de las políticas arancelarias, especialmente en Estados Unidos, añade complejidad a las operaciones de exportación.



Para las pymes, conocer las condiciones comerciales de cada destino, identificar correctamente las mercancías y preparar la documentación aduanera resulta fundamental para anticipar costes y evitar incidencias.



La planificación cobra especial importancia en mercados extracomunitarios, donde los requisitos de importación pueden variar considerablemente según el país y el tipo de producto.



3. Flexibilidad logística para competir en nuevos mercados

La diversificación de destinos comerciales exige soluciones logísticas capaces de adaptarse a diferentes volúmenes, plazos de entrega y necesidades de transporte.



En este contexto, disponer de distintas alternativas de transporte y contar con asesoramiento especializado permite a las empresas seleccionar la solución más adecuada para cada operación, sin depender de un único proveedor.



La logística como aliada de la internacionalización

Para Mail Boxes Etc., la internacionalización requiere una estrategia logística adaptada a las necesidades de cada empresa y a las particularidades de los mercados de destino.



A través de sus soluciones de envíos internacionales, MBE permite a las pymes simplificar su operativa logística y concentrarse en desarrollar nuevos mercados.



El valor diferencial de MBE reside en su asesoramiento personalizado. A través de un interlocutor único que conoce su negocio y los requisitos del comercio internacional, las empresas reciben acompañamiento total en la gestión de sus expediciones.



Además, gracias a su modelo multicourier, MBE trabaja con diferentes operadores para ofrecer la solución más adecuada según el destino, los plazos y las características de la mercancía, complementando el servicio con embalaje especializado y apoyo en trámites aduaneros.



En un entorno internacional cada vez más complejo, contar con un socio logístico especializado permite a las pymes afrontar los desafíos del comercio exterior con mayor confianza, flexibilidad y eficiencia.







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