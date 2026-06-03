La Exposición del 125 aniversario del Grupo FCC, finalista en los Premios Dircom 2026

Exposición por el 125 años del Grupo FCC - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsada con motivo de la celebración de los 125 años de trayectoria del Grupo FCC, esta iniciativa se concibió como un recorrido inmersivo por la historia de la compañía y su impacto en la sociedad

Madrid, 3 de junio de 2026.- La Exposición conmemorativa del 125 aniversario del Grupo FCC ha sido seleccionada como finalista en la novena edición de los Premios Dircom Ramón del Corral 2026, en la categoría de evento interno.



Impulsada con motivo de la celebración de los 125 años de trayectoria del Grupo FCC, esta iniciativa se concibió como un recorrido inmersivo por la historia de la compañía y su impacto en la sociedad. A través de un itinerario articulado en cinco salas temáticas, la muestra ofreció un recorrido cronológico y experiencial por los principales hitos de la compañía, permitiendo a la actual generación de profesionales conectar con un legado de evolución constante. Desde los orígenes, vinculados a la construcción de ciudades más habitables mediante la gestión de residuos y el saneamiento urbano, hasta el impulso de las grandes infraestructuras de transporte, la expansión internacional y la apuesta estratégica por la gestión del agua y la sostenibilidad, el recorrido pone de manifiesto la capacidad de adaptación y anticipación del Grupo a lo largo de sus 125 años de historia.



El recorrido combinó documentos históricos, fotografías inéditas, objetos emblemáticos y materiales originales para ofrecer una experiencia que fue más allá de una exposición cronológica. Se presentó, así como una herramienta de alineación interna, reflejando la capacidad del Grupo FCC para adaptarse a los cambios, expandirse internacionalmente y consolidarse como referente en servicios medioambientales, en la gestión del ciclo integral del agua, en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de proyectos en régimen de concesiones.



Familiares y amigos tuvieron la oportunidad de visitar la Exposición conmemorativa del 125 aniversario del Grupo FCC, una iniciativa que despertó un profundo sentimiento de pertenencia entre los asistentes, al permitirles conectar con la historia y los valores que han acompañado al Grupo a lo largo de su trayectoria.



Este proyecto se ha consolidado como el principal hito de comunicación interna del aniversario, al poner en valor que la historia de FCC es, ante todo, la historia de las personas que han contribuido a su evolución. Un legado vivo que continúa inspirando a las nuevas generaciones en la construcción del futuro de la compañía.



Premios Dircom Ramón del Corral

Con estos galardones, Dircom pretende distinguir la excelencia y las mejores prácticas en el ámbito de la comunicación en todas sus vertientes. Los proyectos ganadores se darán a conocer en la gala de los Premios Dircom Ramón del Corral que se celebrará el próximo 16 de junio en Madrid.

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