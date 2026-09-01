LA EXPRESIÓN MÁS SUAVE DEL DOMINIO DE HUBLOT SOBRE LOS MATERIALES (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

GINEBRA, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Algunos relojes están hechos para ser admirados; otros, para sentirlos. Con el nuevo Big Bang Original Soft Touch, Hublot presenta una experiencia sensorial totalmente nueva. Por primera vez, la Manufactura reinventa su icónico Big Bang Original mediante un compuesto de caucho texturizado exclusivo aplicado en la caja, el bisel, la esfera y la correa, lo que crea un acabado táctil único. El Big Bang Original es la expresión más pura del icono de Hublot, fiel al inconfundible diseño de 2005, rediseñado con veinte años de innovación. Hoy se convierte en el escenario de un nuevo avance en el ámbito de los materiales. El resultado es una superficie con un tacto extraordinariamente suave. No se trata de un revestimiento ni de un tratamiento superficial, sino de una nueva forma de fabricar un reloj.

HUBLOT APORTA UNA NUEVA SENSACIÓN AL ICÓNICO BIG BANG ORIGINAL

Hublot crea, por primera vez, un reloj diseñado no solo para cautivar la vista, sino también para sentirlo. Disponibles en All Black y All Red, los dos nuevos modelos reinterpretan dos de las combinaciones de colores más icónicas de Hublot a través de un lenguaje táctil totalmente nuevo. El compuesto de caucho exclusivo se desarrolla mediante un proceso específico de sobremoldeo, con herramientas diseñadas de forma específica, que integra la textura directamente en el material durante la producción. A diferencia de los revestimientos o los tratamientos superficiales, la textura se convierte en parte intrínseca de la propia construcción. Su exclusiva estructura superficial microscópica está compuesta por miles de microelementos, lo que le confiere una suavidad al tacto excepcional, al tiempo que conserva la durabilidad y la resistencia propias del caucho característico de Hublot.

El Big Bang Original Soft Touch All Black continúa el legado de una de las propuestas de diseño más impactantes de Hublot. Presentado en 2006, este concepto monocromático transformó el negro en una expresión radical en la que la ausencia de color se convirtió en una nueva forma de revelar la forma, la arquitectura y la identidad. Más que un color, el All Black se convirtió en un sello distintivo del Arte de la Fusión de Hublot: la unión entre estética, materiales e innovación. Veinte años después, Hublot reinterpreta este concepto a través de una nueva experiencia sensorial. El color no cambia, la percepción, sí. Por primera vez, All Black no solo se ve, sino que también se siente. La caja de titanio de color negro intenso, los pulsadores con revestimiento de DLC negro y la estructura de caucho de tacto suave crean una composición monocromática.

El Big Bang Original Soft Touch All Red rinde homenaje a otro gran avance en el dominio de Hublot sobre los materiales: la creación de la primera cerámica de alta tecnología del mundo con colores vivos. Lanzada en 2018, la colección Red Ceramic de Hublot redefinió las posibilidades de la cerámica en la relojería para demostrar que el rendimiento técnico extremo y los colores vivos podían convivir a la perfección. Hoy, este rojo icónico entra en una nueva dimensión gracias a una expresión táctil totalmente novedosa. Inspirado en la intensidad y la riqueza del universo rojo de Hublot, el All Red transforma el color en una sensación, combinando el impacto visual con una suavidad sin precedentes gracias al titanio moldeado por el tacto suave de este caucho único.

UNA NUEVA VERSIÓN DEL BIG BANG ORIGINAL

El Big Bang Original Soft Touch está equipado con el calibre cronógrafo Unico de Hublot, desarrollado internamente de manera íntegra, toda una obra maestra de ingeniería que refleja al 100 % la experiencia de la manufactura Hublot y que se basa en cinco innovaciones patentadas. El movimiento Unico incluye una rueda de columnas, una arquitectura de doble embrague, una construcción en capas, un rodaje optimizado y un rotor de tungsteno esqueletizado calado en forma de H. Ofrece una reserva de marcha de 72 horas. Con una caja de 43 mm, el BIG BANG Original Soft Touch combina la arquitectura inconfundible del BIG BANG original con toques de refinamiento contemporáneo. La caja de titanio está parcialmente recubierta por el exclusivo compuesto de caucho texturizado, mientras que la esfera adopta el mismo material emblemático y presenta un patrón de carbono, contadores en relieve y rebordes tono sobre tono. En conjunto, estos elementos crean un efecto tridimensional en capas que aporta profundidad, contraste y una identidad visual única al reloj. El reloj presenta acabados refinados con bordes biselados, asas curvadas y más suaves, una corona revestida de caucho y pulsadores rectangulares con las características inserciones de caucho de Hublot. La correa incorpora el sistema One Click de Hublot, que permite cambiarla con total facilidad sin que ello afecte a la perfecta integración con la caja.

INNOVACIÓN EN MATERIALES CON UNA SENSACIÓN DIFERENTE

Desde la cerámica de colores hasta el zafiro, pasando por el Magic Gold y un sinfín de otros avances en materiales, Hublot no ha dejado de ampliar las posibilidades de la relojería a través de su Arte de la Fusión. Con el Big Bang Original Soft Touch, Hublot presenta una innovación más, una que afecta a los materiales y que se caracteriza no solo por su aspecto, sino también por la sensación que transmite al tacto. Concebido, desarrollado y ensamblado en la manufactura Hublot de Nyon, el Big Bang Original Soft Touch refleja la maestría, la creatividad y la excelencia en ingeniería que caracterizan a cada reloj de Hublot. Esta confianza se refleja en el programa de garantía 5+5 de Hublot, uno de los más amplios del sector, que ofrece una cobertura de hasta diez años. Es una expresión tangible de la confianza de la marca en sus productos y en los equipos que los diseñan, los desarrollan y los montan.

La experiencia va más allá del propio reloj, gracias a un estuche de presentación que luce el logotipo de Hublot con textura a juego, que evoca la identidad táctil característica del caucho suave al tacto del reloj.

La nueva colección Big Bang Original Soft Touch está disponible en puntos de venta seleccionados de Hublot y en línea en hublot.com.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005, la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año, Hublot recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI encontró su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su planteamiento disruptivo de desafío a las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los calibres de desarrollo interno Unico, Meca-10 y tourbillon, para aportar otra capa de significado al Arte de la Fusión.

Desde 2026, el compromiso con la excelencia técnica de Hublot se ve respaldado por una estructura de garantía mejorada para los relojes que cumplan los requisitos y se hayan adquirido desde el 1 de enero de 2026 en adelante. Esta estructura incluye una garantía básica de 5 años y la posibilidad de una extensión adicional de otros 5 años mediante el programa Hublotista, lo que amplía la cobertura hasta un total de diez años.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede tener lugar en un campo de fútbol, dando lugar a colaboraciones con grandes eventos de este deporte (UEFA Champions League y UEFA EuroTM). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, o en una experiencia gastronómica única con la familia de chefs estrella de Hublot. Y así, las Hublot Vibes cobran vida, a través de momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, su propia comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

LA SINGULARIDAD DEL CALIBRE UNICO DE HUBLOT DE DESARROLLO INTERNO

Nacido en el año 2010, el Unico fue el primer calibre diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente de forma interna por Hublot, lo que marcó una nueva era de independencia, innovación e identidad para la marca. A lo largo de los años, ha evolucionado hasta convertirse en una característica audaz e inconfundible de la relojería Hublot, conocida por el diseño robusto y revolucionario de sus cronógrafos.

Con características destacadas, como una rueda de columnas visible en la parte frontal y un escape de silicio, el calibre Unico constituye una fuerza mecánica tan llamativa en el aspecto visual como avanzada desde el punto de vista técnico. No es solo lo que proporciona energía al reloj, es su seña de identidad.

Entre sus características principales se incluyen un cronógrafo flyback integrado con una precisión de 1/8 de segundo para realizar reinicios y puestas a cero de forma instantánea, una precisión de −2/+4 segundos al día y una reserva de marcha de 72 horas. El calibre también cuenta con cinco innovaciones patentadas, que cubren: un embrague oscilante de compensación de holgura, un sistema de aguja de cronógrafo antivibración, un bloqueador de rochete sin fricción, un sistema de ajuste preciso del ritmo del reloj y una puesta en hora muy resistente a los impactos, todas ellas rigurosamente probadas mediante el protocolo Chronofiable de Hublot para garantizar un rendimiento, una fiabilidad y una precisión óptimos.

DESDE EL BIG BANG HASTA EL BIG BANG ORIGINAL SOFT TOUCH

2005: Nace el Big Bang, que redefine el diseño relojero contemporáneo a través del Arte de la Fusión.

2006: All Black se convierte en un manifiesto que transforma el estilo monocromo en un icono.

2018: Hublot presenta Red Ceramic, la primera cerámica de alta tecnología del mundo con colores vivos.

2026: El Big Bang Original vuelve al inconfundible diseño de 2005, rediseñado con veinte años de innovación.

2026: El Big Bang Original Soft Touch aporta al icónico modelo una dimensión táctil totalmente nueva

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