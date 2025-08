EXTE y la IA, contexto y micro-momentos: cómo conectar con el consumidor en momentos de baja actividad

(Información remitida por la empresa firmante)

La Dynamic Creative Optimization (DCO) permite lanzar campañas con agilidad con menos recursos creativos y un A/B multivariante continuo que identifica automáticamente las combinaciones más efectivas

Madrid, 5 de agosto de 2025.- Los periodos de descanso transforman los hábitos digitales: los desplazamientos vacacionales y el mayor tiempo de ocio disparan el uso del móvil y alteran los patrones de conexión.



Este escenario obliga a las marcas a replantearse cómo, cuándo y dónde interactuar con sus audiencias. La respuesta está en campañas más contextuales, dinámicas y personalizadas, donde la Dynamic Creative Optimization (DCO) emerge como la palanca técnica y estratégica para activar a los consumidores en los micro-momentos clave como las vacaciones.



EXTE analiza las claves de la DCO para llegar a la audiencia de manera efectiva, también durante las épocas de menor actividad.



1. Un consumidor nómada exige estrategias dinámicas

Durante los periodos de más descanso, los usuarios cambian de ubicación y modifican sus rutinas digitales: ajustan horarios, alternan plataformas y varían su tiempo de conexión. Este viaje menos predecible exige campañas que se adapten al contexto en tiempo real.



Las estrategias DCO, apoyadas en inteligencia artificial, monitorizan variables como geolocalización, intensidad de señal o dispositivo activo, y ajustan dinámicamente las creatividades, desde el formato (vídeo, carrusel, display) hasta el mensaje (idioma, tono o motivo visual). Así, las campañas evolucionan, pasando de ser acciones únicas a un conjunto de micro-campañas adaptativas, capaces de acompañar cada fragmento del customer journey en este periodo del año.



2. Micro-momentos: la clave para activar la conversión

En las épocas de más desconexión está lleno de micro-momentos que pueden definir una decisión de compra. En este contexto, la creatividad debe anticiparse a las necesidades del usuario para convertirse en una respuesta útil y relevante, no en una interrupción.



"El verdadero valor de la DCO está en su capacidad de leer el momento y ofrecer una creatividad que no interrumpe, sino que resuelve. En época de vacaciones, la ventana de atención es breve, pero si das con el mensaje adecuado en el instante justo, el impacto es enorme", destaca David Gomez, Chief Operations Officer de EXTE.



3. Creatividades dinámicas: más agilidad, más impacto

Gracias a la DCO, las marcas pueden generar en tiempo récord cientos o miles de variantes creativas, ajustadas al contexto y optimizadas mediante algoritmos de machine learning.



Este enfoque permite lanzar campañas con agilidad con menos recursos creativos y un A/B multivariante continuo que identifica automáticamente las combinaciones más efectivas. El resultado: menor coste, mayor eficiencia y un impacto directo en los KPI.



4. IA generativa: la evolución del DCO

La integración de IA generativa lleva la DCO un paso más allá. Ya no se trata solo de recombinar piezas creativas, sino de crear contenidos originales (textos, imágenes, vídeos) en tiempo real, adaptados a cada usuario y micro-contexto. Esta innovación convierte la campaña en un ente vivo, capaz de cocrear con el consumidor y establecer conexiones más profundas.



Con la IA generativa en escena, la eficiencia de las campañas se multiplica, elevando no solo la relevancia y el rendimiento, sino también la estética y el tono de los mensajes. El resultado es una publicidad más sofisticada, emocionalmente conectada y centrada en la experiencia del usuario.



