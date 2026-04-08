Extendify 3.0: inteligencia artificial para crear una web profesional en 2 horas

Asistente IA - FactoríaDigital

(Información remitida por la empresa firmante)

Crear y actualizar una web sin depender de nadie, lanzar una tienda online sin esperar presupuestos ni plazos. FactoríaDigital integra Extendify 3.0, una herramienta de IA que pone el control de la presencia online en manos de cualquier negocio

Tarragona, 8 de abril de 2026.- Desde el lunes 6 de abril, todos los clientes de FactoríaDigital tienen acceso sin coste adicional a Extendify 3.0, la nueva herramienta de creación web para WordPress basada en inteligencia artificial que permite construir desde una web de servicios o corporativa hasta una tienda online completa, con un resultado profesional y adaptado a cada proyecto.



Extendify 3.0 simplifica radicalmente el proceso de publicar una web. Basta con describir el proyecto en unas pocas líneas para que la herramienta genere automáticamente un sitio completamente diseñado, con estructura, contenidos de partida y estilo visual coherente.



Una vez creada la web, el Agente de IA integrado en la barra lateral permite cambiar la combinación de colores, tipografía, estilo general y cabecera con un solo clic, hasta dar con el diseño que mejor encaja con la imagen de marca de cada negocio.



El resultado es un proceso que, desde cero, puede completarse en cuestión de horas.



Tal y como explica Juan Carlos Celaya, CEO de FactoríaDigital: "Con Extendify 3.0 puedes hacer una web de servicios o una tienda online en 2 horas con un resultado profesional y personalizada a tus necesidades, tono de marca e imagen corporativa".



La herramienta está disponible tanto para proyectos de servicios profesionales y webs corporativas como para comercios electrónicos que quieran empezar a vender online sin necesidad de conocimientos técnicos previos.



Toda la información sobre el servicio está disponible en factoriadigital.com/creacion-web-inteligente.



Además del acceso a Extendify 3.0, los clientes cuentan con el soporte del equipo técnico de FactoríaDigital para acompañarles tanto en el proceso de creación de su web como en cualquier duda o incidencia relacionada con la edición posterior.



Esta incorporación refuerza el compromiso de FactoríaDigital con ofrecer soluciones de hosting que vayan más allá del espacio en servidor, poniendo a disposición de autónomos, pymes y negocios digitales las herramientas que necesitan para crecer en internet.

Contacto

Emisor: Extendify 3.0

Nombre contacto: Silvia Pérez

Descripción contacto: Dirección Comercial

Teléfono de contacto: 911 895 226