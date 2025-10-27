Externalia adopta la marca SMOLLAN en España y culmina su integración en el grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de octubre de 2025.-

El cambio de nombre consolida la integración de Externalia en el grupo internacional SMOLLAN, que adquirió la compañía en 2022. La nueva identidad refuerza el compromiso con la innovación y la excelencia en la ejecución comercial. SMOLLAN ofrecerá soluciones globales con un enfoque local, manteniendo su cercanía con clientes y equipos

Externalia, compañía española especializada en soluciones de externalización comercial y gestión de equipos de ventas, anuncia oficialmente su cambio de nombre a SMOLLAN, consolidando así su integración en el grupo internacional que adquirió la empresa en 2022.



Con este cambio, Externalia completa su transición hacia la marca global SMOLLAN, referente mundial en soluciones de ejecución comercial, experiencia de marca en el punto de venta y data and tech. Esta integración refuerza el compromiso de la compañía con la innovación y la excelencia operativa en el sector del trade marketing y la gestión comercial.



Desde su integración en SMOLLAN en 2022, la compañía ha compartido la visión de ofrecer soluciones globales, innovadoras y sostenibles a sus clientes. Con la adopción oficial del nombre SMOLLAN, consolida su posicionamiento en el mercado y refuerza su compromiso con el crecimiento y desarrollo de sus equipos y clientes, afirma Javier Vila, Chief Executive Officer de Externalia.



El cambio de nombre implica una renovación completa de la identidad corporativa, incluyendo su logotipo, materiales de comunicación y presencia digital. A partir de hoy, todos los servicios y operaciones de Externalia pasarán a operar bajo la marca SMOLLAN, reflejando una estructura más global, conectada y orientada al futuro.



"La existencia de múltiples marcas locales estaba generando incoherencias para clientes, socios y talento. Con la transición hacia un modelo de marca principal, la compañía puede ahora ofrecer una experiencia fluida y reconocible a nivel internacional, sin perder las fortalezas y el conocimiento que hacen valiosos a sus equipos locales", declara David Smollan, Chief Executive Officer de SMOLLAN.



Qué cambia —y qué mejora— para clientes y partners



• No cambia: equipos, interlocutores, contratos y niveles de servicio continúan con normalidad.



• Cambia: la marca comercial pasa de Externalia a SMOLLAN; se actualiza identidad visual, materiales y presencia digital.



• Mejora: acceso a capacidades globales, metodologías de excelencia operativa y nuevos servicios del ecosistema SMOLLAN.



Sobre SMOLLAN

SMOLLAN es un grupo global con presencia en más de 60 países, especializado en soluciones de ejecución comercial, inteligencia de retail, marketing en el punto de venta y gestión de la experiencia de marca. Fundada en 1931, SMOLLAN trabaja con las principales marcas del mundo, ayudándolas a conectar con los consumidores y a impulsar su crecimiento en los entornos de venta.



Sobre Externalia

Externalia, fundada por Javier Vila en 2009 en España, es líder en servicios de outsourcing comercial, gestión de fuerzas de ventas y trade marketing. Desde su adquisición por parte del grupo SMOLLAN en 2022, ha reforzado su capacidad operativa, integrando metodologías y buenas prácticas globales para sus clientes.





