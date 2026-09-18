EyeROV: Una empresa emergente india de tecnología avanzada presenta sus drones submarinos a líderes mundiales

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde Kochi hasta la cumbre de los BRICS, EyeROV desarrolla tecnología marina de fabricación propia con ambiciones globales.

KOCHI, India, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Un robot submarino desarrollado en Kochi fue recientemente el protagonista de una presentación ante algunos de los líderes más destacados del mundo. Detrás de esta tecnología se encuentra EyeROV, una empresa india de tecnología avanzada que trabaja para hacer que las inspecciones submarinas y las operaciones marítimas sean más seguras y eficientes.

El cofundador y consejero delegado, Johns T. Mathai, realizó una demostración de la tecnología de vehículos operados remotamente (ROV) de la empresa, explicando cómo los robots submarinos pueden contribuir a la inspección de infraestructuras, la defensa, la seguridad marítima y la investigación científica.

Tecnología para el mundo bajo la superficie

Las presas, los puentes, los puertos y las instalaciones en alta mar dependen de estructuras que a menudo resultan difíciles de acceder e inspeccionar bajo el agua. EyeROV desarrolla sistemas robóticos y soluciones submarinas inteligentes para ayudar a los operadores a examinar estos entornos, recopilar datos y tomar decisiones fundamentadas sobre el mantenimiento.

Su cartera de productos abarca vehículos operados remotamente (ROV), vehículos submarinos autónomos (AUV), vehículos de superficie no tripulados (USV), sistemas especializados de inspección marina y análisis de datos impulsado por inteligencia artificial.

Al referirse a este encuentro, Johns T Mathai declaró: "Es un verdadero honor presentar nuestra tecnología de robótica marina de desarrollo propio al Honorable Primer Ministro Narendra Modi y a los líderes mundiales en la Cumbre de los BRICS. Esta interacción pone de relieve el inmenso potencial de las empresas emergentes indias de tecnología en el escenario internacional, mientras seguimos ampliando los límites de la robótica submarina, la seguridad y la inspección de infraestructuras".

Fabricado en la India con ambiciones globales

Para EyeROV (IROV Technologies Pvt. Ltd.), con sede en Kochi (Kerala), esta feria representa un hito dentro de una ambición más amplia: convertirse en un líder mundial en robótica marina mediante ingeniería de desarrollo propio y contribuir a la iniciativa 'Make in India'.

A medida que la empresa amplía su presencia en los mercados internacionales, sigue centrada en desarrollar tecnología que dé respuesta a desafíos prácticos en los sectores de defensa, energía, infraestructuras, seguridad marítima e investigación marina.

Para más información, visite eyerov.com.

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