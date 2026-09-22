(Información remitida por la empresa firmante)

-EYKON refuerza su enfoque estratégico mediante la venta de su negocio de contadores de agua a Sensus International

CHAM, Suiza, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- EYKON y Sensus International, ambas parte de la cartera de AURELIUS Midmarket, han suscrito un acuerdo en virtud del cual EYKON venderá su negocio de contadores de agua a Sensus International.

El acuerdo permite a ambas organizaciones centrarse en sus respectivas fortalezas y respalda el enfoque estratégico de EYKON en aquellas áreas donde la empresa ha consolidado su escala, relaciones duraderas con clientes y posiciones de liderazgo en toda su cartera.

En los últimos años, EYKON ha logrado establecer una presencia sólida en el sector del agua, al tiempo que ha seguido aprovechando su amplia experiencia en soluciones de medición avanzada, conectividad y servicios públicos digitales. Esta operación representa el siguiente paso en la evolución de la cartera de EYKON y respalda la inversión continua de la empresa en soluciones de medición avanzada, conectividad y servicios públicos digitales.

Tras la transición, el negocio de medición de agua continuará bajo la gestión de Sensus International, un proveedor especializado en medición de agua con una larga trayectoria en el sector.

"Durante décadas, las empresas de servicios públicos han confiado en EYKON para respaldar infraestructuras críticas mediante soluciones de medición avanzada, conectividad y servicios públicos digitales. Estamos comprometidos a potenciar estas fortalezas y a ayudar a nuestros clientes a mejorar el rendimiento operativo, la resiliencia y el valor a largo plazo de sus inversiones en infraestructura", afirmó Alexander Henschel, consejero delegado de EYKON.

EYKON seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos con los clientes de acuerdo con los términos pactados. La continuidad, la calidad y la fiabilidad a largo plazo siguen siendo prioridades durante todo el proceso de transición.

Acerca de Sensus International

Sensus International diseña y suministra soluciones avanzadas de infraestructura y medición de agua y energía térmica para empresas de servicios públicos modernas. Sus soluciones combinan una profunda experiencia en metrología con sistemas de comunicación seguros, garantizando así que los clientes obtengan un rendimiento fiable, mediciones precisas y datos de total confianza.

Sensus International cuenta con una plantilla de más de 800 empleados en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia, lo que refleja su sólida presencia internacional.

Más información: www.sensus-international.com

Acerca de EYKON

EYKON, anteriormente la división de Landis+Gyr en EMEA, opera como una empresa independiente de tecnología de infraestructura para servicios públicos, respaldada por más de 130 años de experiencia en el sector. Con sede en Suiza y una red de equipos locales especializados, la compañía presta servicios a clientes en más de 75 mercados y da soporte a más de 100 millones de puntos de conexión en toda la región.

Al combinar tecnología probada, un profundo conocimiento del sector y una perspectiva operativa basada en la experiencia real derivada de una de las mayores bases instaladas en EMEA, EYKON conecta los datos de medición de las empresas de servicios públicos con sus procesos operativos. Esto permite a los clientes obtener mayor visibilidad, tomar mejores decisiones, mantener un control más eficaz y extraer un mayor valor de su infraestructura.

Más información: eykon-solutions.com

Acerca de AURELIUS

AURELIUS es un inversor global de capital privado, distinguido y ampliamente reconocido por su enfoque operativo. Se centra en los mercados privados, concretamente en el capital privado y la deuda privada. Sus principales plataformas de inversión incluyen AURELIUS Opportunities V, AURELIUS European Opportunities IV, AUR Portfolio III y AURELIUS Growth. AURELIUS ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente mediante la expansión de su presencia global, y actualmente cuenta con más de 400 profesionales en diez oficinas repartidas por Europa, Norteamérica y Asia.

AURELIUS es un especialista de renombre en inversiones complejas con potencial de mejora operativa, tales como segregaciones de negocio, creación de plataformas empresariales o soluciones de sucesión, así como soluciones de financiación a medida. Hasta la fecha, AURELIUS ha completado más de 300 operaciones y ha consolidado una sólida trayectoria generando rentabilidades atractivas para sus inversores. Su enfoque se caracteriza por una apuesta inquebrantable por la excelencia operativa y una capacidad inigualable para ejecutar de manera eficiente operaciones de gran complejidad.

Más información: www.aurelius-group.com

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