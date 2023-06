(Información remitida por la empresa firmante)

-EZVIZ gana el premio Best of the Best de Red Dot, este celebra la excelencia del diseño con su innovador sistema de hogar inteligente

Este premio al mejor diseño demuestra el liderazgo de EZVIZ en la estética de productos centrados en el ser humano para hogares inteligentes, fáciles y conectados.

HOOFDDORP, Países Bajos, 20 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, líder mundial en innovación para el hogar inteligente, está encantado de llevarse a casa el prestigioso premio Red Dot 2023 Best of the Best, con su último diseño: un innovador kit de sistema para el hogar inteligente llamado "Ultimate Smart Home System Kit". Este producto ganador supone la primera vez que EZVIZ recibe el prestigioso premio Red Dot. Reafirma la dedicación de la empresa a renovar la industria del hogar inteligente con nuevas ideas de diseño, inspirando una nueva era de vida conectada que prioriza la experiencia del usuario, la comodidad y la eficiencia energética.

El Red Dot Award, ampliamente considerado como uno de los galardones de diseño más prestigiosos del mundo, establece estrictas normas para evaluar los productos que ejemplifican una extraordinaria excelencia en el diseño. Este "Best of the Best Award" sólo se concede a unos pocos productos que realmente superan los límites de la innovación, la funcionalidad y la estética.

Nacido del último trabajo del equipo de diseño industrial de EZVIZ, el kit ganador redefine la estética del hogar inteligente e integra tecnología avanzada, experiencia de usuario y seguridad de datos. Pensado para construir la "infraestructura" de un hogar inteligente seguro y confortable, el kit incluye el A8 Central Hub, SP12 Smart Display, SW8 Control Panels, y TS1 Home Cameras. El hub A8 actúa como unidad de control central, permitiendo un funcionamiento sin interrupciones y la gestión remota de todos los dispositivos. Y lo que es más importante, el hub garantiza la escalabilidad, permitiendo añadir dispositivos compatibles para un ecosistema doméstico multidispositivo sin límites.

Entendiendo la privacidad como el factor decisivo clave de un sistema doméstico inteligente digno de confianza, la empresa también prioriza la protección de datos en sus diseños. Por ejemplo, además de la estricta encriptación de datos, el kit también utiliza una red LAN en lugar de Wi-Fi para hacer funcionar todos los dispositivos. Su diseño elegante y minimalista combina con gusto forma y función, al tiempo que garantiza una experiencia de usuario fluida. Los usuarios pueden controlar sin esfuerzo los dispositivos a través de los paneles intuitivos en casa o de forma remota a través de la app EZVIZ.

"Estamos orgullosos de recibir el premio Red Dot 2023 Best of the Best", ha declarado Weike Zhu, Diseñador Jefe del Departamento de Diseño Industrial de EZVIZ. "Aunque el kit aún no está disponible en el mercado, ganar el premio trofeo de Red Dot con nuestra idea de diseño y muestras de producto impulsa nuestra confianza en llevarlo pronto a los amantes del hogar inteligente de todo el mundo."

