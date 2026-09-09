(Información remitida por la empresa firmante)

- EZVIZ inaugura una era de comodidad inteligente con su cartera de sistemas de entrada inteligentes basados en escenarios, que abarca innovadores timbres con video, videoporteros y abridores de puertas

HOOFDDORP, Países Bajos, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto de creciente competencia entre las empresas innovadoras de la IFA, EZVIZ eleva el nivel del debate con su tecnología basada en IA y su amplia gama de productos diseñados para familias europeas en el pabellón 1.2. Priorizando las necesidades de los usuarios, la compañía vuelve a centrarse en la interacción intuitiva y la facilidad de adopción, como lo demuestran sus galardonadas soluciones de acceso inteligente para la comodidad del hogar inteligente.

Ampliando su experiencia visual y filosofía de diseño a toda su extensa gama de productos de acceso al hogar, EZVIZ ha revolucionado el mercado con videoporteros, videoporteros y abridores de puertas con inteligencia artificial que satisfacen necesidades específicas en la interacción de entrada. Perfeccionando aún más los escenarios de la vida real, EZVIZ comprende las necesidades más arraigadas de los usuarios y ha creado la gama de sistemas de acceso inteligente más versátil del sector, adaptada a los estilos de vida europeos, independientemente del tamaño de la familia o el tipo de vivienda. Gracias al reconocimiento internacional de sus modelos estrella y su impacto de marca, EZVIZ ha vuelto a ganar el premio Digital Trends Publisher Awards por su gama de sistemas de acceso inteligente en la IFA.

"Queremos que nuestra oferta de tecnología para el hogar vaya más allá de las cámaras inteligentes y se extienda a la comodidad en el acceso y el día a día", declaró Jasmine Zhu, directora de producto de EZVIZ Europa. "Con los dispositivos de acceso inteligente de EZVIZ, queremos que los usuarios europeos encuentren fácilmente la solución perfecta y disfruten de una verdadera comodidad desde el primer momento en que entren en sus hogares".

El timbre con vídeo EP8 Ultra sigue cosechando éxitos tras su lanzamiento justo antes de la IFA, gracias a su pantalla con IA integrada. Se trata de una potente combinación de IA avanzada y diseño innovador, pensada para entradas específicas como los pasillos de los apartamentos, según Zhu. A diferencia de los timbres con vídeo de doble lente que detectan visitantes y paquetes —una innovación aún poco común entre las opciones actuales—, el EP8 Ultra incorpora una pantalla interactiva con personajes de IA para una conexión emocional y reconocimiento facial mediante IA para optimizar el consumo de energía, logrando así una entrada más conectada y segura que nunca.

Más allá de las opciones de un solo punto de contacto, EZVIZ también presenta soluciones integrales —videoporteros y abridores de puertas— y genera expectación al público al adelantar modelos futuros. Basándose en el éxito de los videoporteros HP7 y HP7 Pro, el HP7 Battery hace realidad la conexión inalámbrica, liberando a los usuarios del cableado y el mantenimiento manual gracias a su alimentación mediante batería y carga solar. Elimina las preocupaciones restantes sobre la facilidad de desbloqueo y la gestión de acceso remoto que podrían surgir con instalaciones complejas.

Además, EZVIZ completa su gama de soluciones para viviendas con acceso vehicular con el nuevo HG1 250 Pro para puertas batientes y el nuevo HG3 300 Pro para puertas batientes cilíndricas. Junto con los abrepuertas correderos HG2 600 Pro, esta línea cubre prácticamente todos los tipos de puertas con diferentes pesos y sistemas de apertura que se encuentran en Europa, facilitando el acceso inteligente y sencillo para más hogares.

Más allá de un sistema de acceso inteligente, EZVIZ ofrece una experiencia inmersiva de hogar inteligente futurista en sus cinco áreas de productos presentes en el evento. Para obtener más información, visite el stand virtual de EZVIZ.

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