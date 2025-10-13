EZVIZ lidera la imaginación automatizada para un estilo de vida preparado para el futuro en GITEX 2025, imaginando hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBÁI, EAU, 13 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de GITEX, EZVIZ presenta los últimos avances en la evolución del hogar inteligente. Bajo el lema Automatizar la imaginación para los hogares, la compañía vuelve a sorprender al público y a los expertos de la industria al mostrar hacia dónde puede llegar un estilo de vida inteligente basado en la seguridad. Con innovaciones líderes en el sector y soluciones diseñadas para resolver necesidades reales, EZVIZ se coloca en el centro de la atención en su stand H25 del pabellón A10.

En EZVIZ, la inteligencia artificial (IA) está diseñada, ante todo, para ser confiable, afirmó Albert Hao, Director comercial de EZVIZ MENA. La fiabilidad y la simplicidad son la base de todas nuestras tecnologías, y es allí donde nuestra confiable IA de EZVIZ marca la diferencia para mejorarlas .

Basándose en su éxito comprobado a nivel mundial, EZVIZ sigue liderando la próxima generación de seguridad para el hogar, conectando cámaras de seguridad, cerraduras inteligentes, videoporteros y mirillas digitales en un sistema unificado. Sin embargo, EZVIZ no se limita a la protección: gracias a innovaciones impulsadas por la IA y soluciones centradas en el usuario, la marca está desbloqueando todo el potencial de un hogar hiperconectado.

Con la seguridad como eje central, EZVIZ presenta una nueva generación de cámaras inteligentes donde la inteligencia visual impulsada por la IA abre un mundo de posibilidades ilimitadas para la protección. Liderando la línea de lanzamientos se encuentra el kit de cámara con batería HB90x Dual 4G, que lleva la seguridad exterior a otro nivel, ofreciendo imágenes realistas las 24 horas del día gracias a su conectividad 4G y Wi-Fi con cambio automático, junto con las tecnologías ColorFULL y AOV. Compartiendo la misma conectividad intercambiable, la versátil cámara con batería EB8 Pro 4G incorpora una innovadora función de detección de animales salvajes, redefiniendo lo que una cámara puede hacer al ampliar la cobertura de seguridad desde zonas urbanas concurridas hasta lugares remotos e inexplorados, y ampliando la protección no solo a las personas, sino también a la vida silvestre y la naturaleza.

Marcando nuevos estándares para la próxima era de experiencias de acceso, EZVIZ amplía el potencial desus soluciones para la entrada del hogar. La cerradura inteligente Y3000 con reconocimiento facial y de la palma de la mano, aprovecha de manera audaz los métodos de desbloqueo impulsados por la IA para garantizar a los hogares en apartamentos una seguridad confiable y sin demoras en la puerta principal. Para los hogares tipo villas, el videoportero HP7 Pro ofrece la máxima flexibilidad, permitiendo la comunicación remota y la gestión de visitas a través de la aplicación EZVIZ. Además, los usuarios pueden sincronizar su funcionamiento con el nuevo abridor de puertas correderas inteligente. El resultado es un ecosistema unificado e inteligente que redefine el control de acceso intuitivo con precisión y comodidad.

Para obtener más información, visite el stand virtual de EZVIZ.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777032/3__EZVIZ_2025_GITEX_Showcase_1200_600.jpg

