EZVIZ presenta en IFA sus últimas innovaciones y productos para el hogar inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía amplía su propuesta para el hogar conectado con soluciones pensadas para necesidades reales y nuevos escenarios de uso

MADRID, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, referente global en soluciones de smart home y tecnología para el acceso inteligente, presenta en IFA su gama completa de productos en el pabellón 1.2, dedicado al hogar inteligente. Bajo el lema "Accelerating Innovation", la compañía ofrece una experiencia inmersiva en el stand 175, donde presenta sus últimos avances en seguridad y acceso inteligente al hogar, desarrollados con tecnología propia, así como dispositivos de última generación equipados con EZVIZ AI. La compañía amplía además su propuesta con nuevos robots de limpieza inteligentes y dispositivos electrónicos portátiles, diseñados para acompañar al usuario tanto dentro como fuera del hogar.

"EZVIZ ha preparado todo un despliegue tecnológico, con cada gama repleta de innovaciones de vanguardia", afirma Chris Xu, General Manager EZVIZ's International Business Center. "En Europa, donde llevamos más de una década desarrollando nuestra cartera de productos y servicios, ofrecemos soluciones globales junto con opciones adaptadas al mercado europeo, fruto de un profundo conocimiento del sector y de las particularidades de cada país"

En el stand más grande del recinto, EZVIZ ha diseñado cinco áreas interconectadas que invitan a los visitantes a descubrir sus soluciones para la seguridad y el confort del hogar, la robótica y su visión del hogar del futuro.

Con sus reconocidas cámaras inteligentes para el hogar, EZVIZ aspira a liderar el mercado con nuevos avances en tecnología y diseño.

Serie 90f de triple lente para una visión superior: una evolución de las 90 Dual, las H90f (con cable) y HB90f (con batería) incorporan tres lentes e inauguran la era de la triple lente, con una calidad de imagen de nivel profesional. Ofrecen un zoom mixto de 12x que permite capturar detalles que suelen pasar desapercibidos en grandes extensiones, como fincas o explotaciones agrícolas.

Serie 3K de doble lente para una seguridad compacta y móvil: compuesta por el modelo básico CB30 y el avanzado CB60, esta serie destaca por su flexibilidad gracias a sus baterías de alta capacidad y sus bases magnéticas. La CB60 mantiene una imagen nítida incluso fuera del alcance de la red wifi, con un zoom de 8x y conectividad conmutable entre 4G y wifi.

EZVIZ amplía las posibilidades de sus cámaras inteligentes con EZVIZ AI, incorporando su avanzado sistema de inteligencia artificial EZVIZ MIRA directamente a los dispositivos para ofrecer funciones más avanzadas de detección y gestión.

Estación doméstica EZVIZ AI CoreX: EZVIZ lleva EZVIZ MIRA al entorno local a través AI CoreX, su avanzado modelo de IA edge, para ofrecer un procesamiento de alto rendimiento directamente en el hogar. Concebida como una estación doméstica privada que reduce la dependencia de la nube, permite almacenar grandes volúmenes de archivos, realizar búsquedas inteligentes mediante texto, fotos y vídeos y gestionar múltiples dispositivos, incluso sin conexión a Internet.

Soluciones de IA con procesamiento local: EZVIZ hace accesibles las funciones de IA local en todo su ecosistema combinando chips de IA integrados directamente en los dispositivos con capacidades de procesamiento de IA edge y planes flexibles de IA para el hogar. De este modo, los usuarios pueden activar funciones de detección en cámaras independientes sin necesidad de suscripción o crear sistemas escalables y personalizados mediante la incorporación de AI CoreX u otros hubs domésticos, como X6.

En el ámbito del acceso inteligente, EZVIZ presenta nuevas gamas de productos diseñadas para adaptarse a una mayor variedad de necesidades y escenarios.

Cerraduras inteligentes con IA: Desde modelos pensados para una instalación sencilla hasta soluciones de alta gama, EZVIZ amplía su gama de cerraduras inteligentes con tecnologías avanzadas de acceso y seguridad. Entre ellas destaca la DL50FVX, que incorpora reconocimiento facial y de las venas de la palma de la mano para facilitar un acceso rápido y con mayor segurdad, además de doble lente y una pantalla integrada que refuerzan la protección y la experiencia de uso.

Timbres y mirillas con IA integrada: EZVIZ amplía también su gama de soluciones para la entrada al hogar, desde mirillas digitales hasta videoporteros de doble lente que permiten mantener el control del acceso. El EP8 Ultra representa uno de los principales avances de la compañía en este ámbito, con una pantalla interactiva equipada con IA que ofrece una experiencia de uso más personalizada y va más allá de las funciones tradicionales de seguridad.

Sistemas de acceso inteligentes para villas: Para viviendas con entradas peatonales y acceso para vehículos, EZVIZ presenta soluciones integrales como el videoportero HP7 Pro que combina acceso sin llave, reconocimiento de voz y vídeo 4K en un sistema de gestión centralizada; y el motor inteligente de puertas correderas HG2 600 Pro que permite la automatizar la apertura de la puerta y facilitar una entrada rápida y fluida del vehículo.

Para más información, visita EZVIZ IFA 2026 .

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