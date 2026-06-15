EZVIZ presenta una nueva solución de entrada inteligente con el videoportero EP8 Ultra

(Información remitida por la empresa firmante)

-EZVIZ presenta EP8 Ultra, un videoportero inteligente con tecnología de doble lente y una pantalla interactiva para mejorar la experiencia en la puerta de casa

HOOFDDORP, Países Bajos, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ amplía su propuesta de smart entry con el nuevo videoportero EP8 Ultra, una solución pensada para que la entrada al hogar sea más clara, práctica e intuitiva. El dispositivo combina tecnología de doble lente, grabación previa y una pantalla interactiva impulsada por IA para ayudar a gestionar las visitas, entregas y movimientos en la zona de acceso con mayor contexto y de forma más natural.

"Partiendo de la experiencia de entrada que desean los usuarios, se perfila una tendencia creciente hacia una tecnología con un toque de calidez", afirma Sandra Zheng, responsable de GTM de la línea de productos de EZVIZ. "Con el EP8 Ultra, queremos que los usuarios disfruten de una protección sin complicaciones, proporcionada con un cuidado esmerado, y que experimenten los beneficios tangibles en su día a día"

Con el foco puesto en mejorar la visión limitada en la entrada, EP8 Ultra ayuda a ver con claridad tanto a la persona que llama como lo que ocurre en la zona inferior de la puerta. Para ello, incorpora una lente de 3K+ para mostrar quién está en la puerta y una segunda lente de 1080p para comprobar lo que sucede a ras de suelo. Además, la grabación previa permite disponer de más contexto del momento y completar la secuencia del evento, incluso cuando la acción ocurre rápidamente o con poca iluminación.

El EP8 Ultra, una propuesta diferencial dentro del sector, también incorpora una pantalla interactiva con IA integrada que funciona de forma local y ofrece tres personajes para una interacción más flexible. En combinación con notificaciones personalizadas para visitantes de confianza, ayuda a evitar comprobaciones innecesarias y permite recibir a familiares o amigos con tiernas mascotas o mediante una interacción cara a cara, incluso a distancia. Al procesar todos los datos localmente, el dispositivo busca reforzar la tranquilidad del usuario haciendo que cada llegada y cada visita se viva de forma más natural.

Con su apuesta por el acceso inteligente, EZVIZ ha ampliado su experiencia en visión y funcionalidades basadas en IA para ofrecer soluciones galardonadas que abarcan desde cerraduras inteligentes y mirillas hasta videoporteros. Tras lanzamientos como el superventas DB2, la marca da un paso más con el EP8 Ultra, reforzando su familia de dispositivos de smart entry. La marca ha cosechado numerosos reconocimientos a nivel mundial, entre los que se incluyen el premio al "Producto de exportación del año" en los Manufacturing Asia Awards 2025, el de "Mejor marca de productos de acceso inteligente" en los Plus X Awards y muchos más, gracias a su tecnología de vanguardia y su diseño centrado en el usuario.

Para más información, visite ezviz.com.

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