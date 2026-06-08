EZVIZ refuerza su Iniciativa Verde con una campaña de sensibilización de una semana de duración

(Información remitida por la empresa firmante)

-EZVIZ amplía su colaboración con Treedom y Plastic Bank y lanza una semana de sensibilización para impulsar su Iniciativa EZVIZ Green por el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos

HOOFDDORP, Países Bajos, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, marca líder mundial en hogares inteligentes, anuncia el inicio de una nueva etapa de su Iniciativa EZVIZ Green consolidando y ampliando sus proyectos de colaboración plurianual con Treedom, plataforma líder mundial en plantación de árboles, y Plastic Bank, pionera global en la protección de los océanos. Bajo el lema Clean Conserve Coexist., la marca pone en marcha una semana de sensibilización ambiental que coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, con el objetivo de involucrar a partners y usuarios en acciones conjuntas de mayor alcance. Con este impulso a la resiliencia climática y la protección de los océanos, EZVIZ refuerza su apuesta por la coexistencia sostenible entre los seres humanos y la naturaleza.

"En esta nueva fase, EZVIZ Green se centra en la vitalidad ecológica que beneficia tanto a las personas como al resto de seres vivos", afirma Joanne Cao, secretaria del Consejo de Administración de EZVIZ y directora del comité ESG. Con sus proyectos en colaboración con Treedom y Plastic Bank, EZVIZ busca involucrar a las comunidades locales para equilibrar la protección ambiental con la generación de valor económico. Este enfoque se alinea con el llamamiento de las Naciones Unidas para reparar la relación entre los seres humanos y el planeta. Al construir un ciclo positivo donde las personas puedan prosperar gracias a ecosistemas saludables, contribuye a forjar una sostenibilidad verdaderamente duradera, en línea con su papel como firmante del Pacto Mundial de la ONU (UNGC) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Al igual que los seres humanos, todas las criaturas son parte interesada en este planeta", completa Cao. "Con nuestra iniciativa EZVIZ Green, aspiramos a contribuir en la creación de ecosistemas saludables donde la naturaleza y las personas se complementen".

En esta nueva fase, EZVIZ Green impulsa el cambio desde el entorno terrestre hasta el marino gracias a sus alianzas con Treedom y Plastic Bank. Con Treedom, EZVIZ apoya a agricultores locales en la plantación de árboles, integrando la agricultura y la silvicultura en once países. A través de este proyecto, se estima que la superficie forestal permitirá reducir más de 738,2 toneladas de CO₂ en la próxima década, y se espera que supere los 6.000 árboles en 2027, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades participantes. En este nuevo año de colaboración, la cobertura forestal se extenderá a más regiones del Sudeste Asiático, América del Sur y África, centrándose en áreas ecológicas prioritarias como Ecuador, clave en la mitigación del cambio climático.

A través de Plastic Bank, EZVIZ ayuda a combatir la contaminación por plásticos movilizando a recolectores de todo el mundo que pueden obtener incentivos a cambio de reunir botellas para su reciclaje. Desde sus inicios, ha permitido el reciclaje de más de un millón de botellas, ha evitado que 20.000 kg de plástico contaminen el agua y ha generado beneficios sociales a recolectores de 29 comunidades. En 2026, EZVIZ concentrará su acción en el Sudeste Asiático, una de las regiones con mayor extensión de litoral y archipiélagos del mundo, para implementar sistemas de recogida y reciclaje de plástico con el objetivo de impulsar la biodiversidad marina y la estabilidad económica de las comunidades costeras.

Además de las alianzas externas, EZVIZ integra la innovación sostenible en su proceso de producción. La compañía ha lanzado su gama de cámaras con batería 4G, diseñada para minimizar el consumo energético sin comprometer la seguridad y trabaja en el perfeccionamiento de la detección de fauna silvestre, ofreciendo mayor protección tanto a los usuarios.

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