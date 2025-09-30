La fábrica de ahumados Anfele impulsa la venta directa a minoristas desde su tienda online

(Información remitida por la empresa firmante)

En un mercado cada vez más orientado a la eficiencia y la trazabilidad, la conexión directa entre fabricantes y minoristas se ha convertido en un valor añadido decisivo. Bajo este enfoque, una reconocida fábrica de ahumados ubicada en Fuenlabrada, Madrid, ha consolidado su canal digital para facilitar el acceso de los profesionales del sector a productos gourmet sin intermediarios. Esta estrategia permite a pequeños comercios, tiendas especializadas y distribuidores contar con un proveedor directo con décadas de experiencia en el sector de los pescados ahumados y marinados. Ahora también a particulares.

Desde su fundación, Anfele Ahumados ha mantenido un firme compromiso con la calidad, la tradición y la innovación. Aunque su historia empresarial se remonta oficialmente a 1981, el legado familiar vinculado al tratamiento artesanal del pescado data de 1951. Con más de 70 años de experiencia, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional dentro del segmento de las conservas, productos ahumados y boquerones en vinagre, especialmente por su proceso de elaboración propio y controlado en cada fase.

Plataforma online para profesionales del canal minorista

La implementación de su tienda online responde a la creciente demanda de minoristas y particulares, que buscan productos de alta calidad sin recurrir a intermediarios. Esta herramienta digital permite a los profesionales acceder de forma ágil a una amplia gama de referencias, incluyendo salmón, trucha, anchoa, bacalao, palometa y sucedáneos de caviar, tanto en formatos tradicionales como en soluciones adaptadas a las necesidades del canal HORECA.

El sistema de pedidos está diseñado para ofrecer comodidad, transparencia y seguimiento en tiempo real. Además, el modelo de distribución directa garantiza una cadena de suministro más corta, optimizando tiempos, frescura y costes. Con ello, Anfele se adapta a un entorno cada vez más exigente, donde el origen y la trazabilidad de los alimentos son factores clave para la toma de decisiones de compra.

Tradición, calidad y adaptación a las nuevas demandas del sector

La planta de producción de Anfele cuenta con tecnología de vanguardia, pero mantiene el respeto por los procesos artesanales que caracterizan a una auténtica fábrica de ahumados. La selección de materia prima, el ahumado natural en frío y la elaboración controlada garantizan un producto final que conserva su sabor, textura y valor nutricional.

A través de su portal, Anfele no solo ofrece producto; también comparte su visión de un modelo de alimentación más consciente, donde la calidad se combina con un trato directo y especializado. La apuesta por el comercio electrónico ha permitido ampliar su cobertura geográfica, incluyendo clientes de distintos puntos del país y exportaciones en crecimiento a Europa.

Con esta propuesta, la empresa madrileña reafirma su posición como fabricante de referencia en el sector de los ahumados, adaptándose a las nuevas dinámicas del comercio B2B con una plataforma pensada por y para los profesionales del sector alimentario.

